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雄獅旅遊轉型「生活產業」自救！結合農委會「推百大農業精品」

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▲農委會主委陳吉仲,雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲農委會主委陳吉仲、雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

新冠肺炎疫情重創全球經濟，旅遊業首當其衝，農委會主委陳吉仲與雄獅旅遊集團董事長王文傑出席今（27日）「為農業找通路・為觀光找出路」聯合推廣記者會，首波將以臺灣出發，嚴選農委會百大農業精品，挑選出具有產銷履歷、國際獎項，在地職人等特色元素商品。雄獅旅遊集團董事長王文傑今表示，我們做了重大決定，雄獅旅遊從旅遊產業轉為「生活產業集團」，並坦言「我們不會再回到以前的旅遊公司。」

▲雄獅旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲雄獅旅遊3000多名員工中，2700名是做海外行程的員工，僅有300多名員工從事國內旅遊。

雄獅旅遊集團董事長王文傑今表示，3000多名員工中，2700名是做海外行程的員工，僅有300多名員工從事國內旅遊，疫情爆發後，沒有「營收(Revenue)」沒有「利潤(Profit)」的前提下，原本國旅百億營收衰退至20多億，王文傑表示，希望透過能成長3倍，創造達60億以上營收。王文傑坦言，今日也和董事會做了重大決定，雄獅將從旅遊產業轉為「生活產業集團」，不會再回到以前的旅遊公司，期盼各大旅行社跟著做，一同推廣台灣之美、台灣之好。

▲農委會主委陳吉仲,雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲王文傑也坦言，今日也和董事會做了重大決定，雄獅將從旅遊產業轉為「生活產業集團」，不會再回到以前的旅遊公司。

臺灣向來引以為傲的農特產品，在這波各國封城管制的情況下，從產銷單位到百大農業精品都面臨銷售危機，因此在農委會與相關政府部會的牽線下，整合雄獅線上500萬會員與線下門市通路據點，提供雄獅會員於「欣嚴選」平台下單優惠，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣至全台40間指定門市，融合雄獅集團龐大的採購力、脈絡力、銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

農委會主委陳吉仲表示，共同為「為農業找通路・為觀光找出路」是第一個新嘗試，合作包含農業一級生產（花卉生鮮）、二級加工(農業精品）至三級行銷（休閒農場），透過資源整合、產品包裝將臺灣農業與旅遊緊密結合，不但為臺灣農業精品找通路。藉由政府累積多年的農業產銷策略能量，加上雄獅發展多年的內容行銷，整合旅遊產業資源，為臺灣農業發展創造更高的附加價值，期盼透過旅遊業龍頭的帶動下，未來有其他旅行社共同投入。

▲農委會主委陳吉仲,雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅集團董事長王文傑率先提出「天助自助」，拼「營收」的四支箭均與農委會密切合作，王文傑說，如何把台灣之美和之好介紹給民眾。

雄獅集團董事長王文傑拼「營收」的四支箭均與農委會密切合作，而「LionSelect雄獅嚴選」是他十幾年前就想做的，因為疫情，過去以經營出境旅遊為主的模式也將打破，找出新的營運模式將資金及資源，往新的營運模式重新調配，毫無懸念地走下去。

▲雄獅旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花卉產業是國內受疫情影響最大的，農委會鼓勵網購花卉，民眾可以直接在雄獅旅遊門市據點取花。

在出境旅遊全面熄火，雄獅集團董事長王文傑率先提出「天助自助」雄獅拼「營收」的四支箭均與農委會密切合作，第一支箭與政府偕同「產業振興與推廣」，第二支箭強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以「Lion Select 雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是「欣食旅」的餐飲事業，從產地到餐桌主打「好肉好菜、自由自在」。

▲農委會主委陳吉仲,雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲農委會主委陳吉仲表示，共同為「為農業找通路・為觀光找出路」是第一個新嘗試，合作包含農業一級生產（花卉生鮮）、二級加工(農業精品）至三級行銷（休閒農場）。
 

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