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防疫也要小確幸　屏東演藝廳推「屏東i show」線上節目

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▲屏東縣演藝廳自製線上節目「屏東ishow」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣演藝廳自製線上節目「屏東ishow」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

面對新冠肺炎衝擊!屏東縣演藝廳自製線上節目「屏東i show」，內容有劇場空間直擊、藝文表演工作者生活分享，以及線上音樂會等分集播出方式，預計5月15日開播，在防疫期間持續擾動藝文能量。

新冠肺炎疫情重創藝文界，表演節目大量取消延期，演藝團隊演出驟減，影響營運。屏東縣政府因此策劃推出全新線上節目「屏東i show」，共規劃13集，涵蓋《傑團出列》、《劇場的神祕空間》、《大師饗宴》、《屏東青年音樂家圖像》等單元。

節目近日陸續開拍，首集邀請知名電台主持人JoJo開箱，在屏東演藝廳體驗一日劇場，從設備、技術到劇場第一線工作人員的專業分工，整天拍攝下來，JoJo也忍不住直呼:「真的是台上一分鐘，台下十年工」，更期待在接下來的節目中和表演者們碰撞出精彩火花。

文化處長吳明榮表示，因擔心群聚染疫的風險，造成民眾接觸藝文活動的機會降低，許多藝文展演轉而採取線上分享。屏東演藝廳因應疫情推出首波線上節目，以輕鬆有趣的訪談，呈現在地傑出團隊的演藝成果，及面對這波疫情如何苦中作樂、堅持夢想的故事，也透過鏡頭走訪這些表演職人的排練空間，一探他們的日常生活。

除了劇場空間揭秘，另邀請多位旅居國外的屏東知名鋼琴家陳芝羽、聲樂家林建吉的線上音樂會，文化處期透過網路平台的微型展演形式，讓民眾宅在家也能享受藝文體驗。

這些節目將在5月中旬正式上線，固定每週五推出，可上屏東演藝廳官方Youtube頻道「屏東藝遊」、屏東演藝廳粉絲專頁觀賞。

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