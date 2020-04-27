迪士尼「做功德發物資」10萬員工無薪假　股東爽領450億股息

▲迪士尼放10萬名員工無薪假，估計一個月省下5億美元（約150億台幣）。圖為上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

因為疫情影響，中國上海、香港、日本東京、美國加州等迪士尼陸續暫停營業。迪士尼在21日寄給全球10萬名員工一封電子郵件，讓所有員工放「無薪假」，並且強調迪士尼向當地醫護人員捐贈消毒、防護用品。然而卻有消息傳出，迪士尼將向高層和股東發放15億美元（約台幣450億元）股息。

根據《每日郵報》報導，在這封名為「在需要幫助時支持我們的社區」（Supporting Our Community in a Time of Need）中寫道，迪士尼在位於佛羅里達州的主題公園附近，發放了64萬磅（約29萬公斤）的食物，總共提供53萬8600份餐點給需要的家庭。

他們總共準備了3萬6800個N95口罩、160箱手套，還有600罐洗手乳來照顧抗疫醫療人員。另外，信中還強調，「因為有如此多親友與鄰居一直勇敢下去，我們深受鼓勵並繼續發揚迪士尼文化中的『奉獻精神』。」

幫助居民之餘，迪士尼也從放無薪假的政策中，省下1個月5億美元（約台幣150億元）的薪資。迪士尼的繼承者艾比蓋兒（Abigail Disney）批評公司的政策，「15億美元可以支付一線員工3個月的薪水，他們卻要發給那些過分享受福利多年的人。」

▼迪士尼的家族繼承者艾比蓋兒（Abigail Disney）。（圖／cc 2.0 by flicker:U.S. Naval War College）