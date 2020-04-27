防疫成台灣驕傲！除阿中部長外…她曝「還有一大功臣」：覺得心酸

▲醫護人員身處高風險的第一線，每天戴著N95口罩工作後，臉上留下深深痕跡。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文／護理師翁婉儒

自今年一月新冠肺炎（Covid-19）肆虐武漢起，至今疫情已襲捲全球。臺灣在得不到WHO的援助下，憑著自身進步及完善的醫療體系孤軍奮戰，竟一枝獨秀的成為各國防疫的典範。這是臺灣的驕傲，也是身為第一線護理人員的我所引以為榮的。

為應變新冠肺炎（Covid-19）成立的疫情指揮中心，每天由指揮官陳時中部長帶領團隊，向民眾公開說明疫情的發展暨相關措施，使國人得以及時了解狀況並認識應當採取的防護，各方面均表現得可圈可點。他們的辛苦，國人都看在眼裡、心存感謝，相信國家必定會獎勵陳時中等人。

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然而除了在媒體前露面的陳時中等人之外，其實還有一群值得鼓勵嘉許的人，他們是身處高風險的第一線醫護人員。在他們之中，只有部分人員領有特別津貼，其他大多仍然領著相同的薪水，即使工作量已經增加，風險也已提高。好比急診護理人員遇到疑似病人，必須全副武裝，因為不知道眼前的病人將來是否確診。

每天戰戰兢兢、戴著N95口罩工作後，臉上留下了深深的防疫痕跡。而更讓人覺得心酸的是，隨著疫情蔓延，民眾開始排斥醫護人員，有醫護人員到加油站加油結帳時，因為不慎掏出了醫院工作證，居然引發加油站員工的不安，受到異樣眼光。我一向以身為醫護人員為傲，萬萬沒有想到這個身分，如今竟然變得敏感。

2020年3月12日，陳時中指揮官寫了一封信給醫護人員，對醫護人員表達感謝，並保證醫療用品充足。雖然目前確診人數已經接近二百例，但我依然願意堅守崗位，做好照顧病人的神聖工作。因此，我認為今年的醫療奉獻獎，應該頒給冒著生命危險、默默付出的第一線醫護人員。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登