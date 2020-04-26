防疫期間不怕斷貨　國內首台PM2.5微型感測器研發量產一條龍

▲台中一家科技業者和工研院合作研發國內首台空品感測器。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保署和縣市政府為了監測空氣品質，在各地都布建PM2.5微型感測器，但這些機器全都國外進口，還好不是防疫物資，否則國內將面臨斷貨危機，台中市一家業者和工研院、中興大學合作，自行研發且量產國內第一台微型感測器，在全球空污不斷惡化之下，加上有了國家口罩隊的前例，日後也很有機會組成國家隊外銷或做外交。

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▲▼中興大學教授盧重興（右）表示，國內研發的空品感測器精準度高。（圖／業者提供）

台中市政府積極打擊空污，不但嚴查台中火力發電廠，連小型工廠、工業區、營建工地、人口密集區和交通要道等，都不放過，全市每年約有1.2萬處營建工地，其中規模達一級工地者約4000處，占整體營建工程汙染排放8成以上，怪手挖掘、工程車行經造成的揚塵等，都是常見汙染源。

市政府和環保署合作遍佈29個行政區，布建861台空品微型感測器，24小時監測，讓違法工廠排放汙染無所遁形，日前就查獲龍井2家業者違規排放，各處10萬元以上、2000萬元以下罰款，並勒令停工。

思維環境科技公司江嘉凌表示，目前國內布建的微型感測器全都由大陸、澳洲等國進口，成本高昂，還好感測器不屬於防疫物資，否則很有可能面臨斷貨，如今工研院已研發出國內首台PM2.5微型感測器，思維也得到技轉，從研發、組裝、量產都在國內一條龍，去年已在苗栗布建500台上線運作，感測器每分鐘都傳最新數據，曾經成功偵測出瓦斯漏氣、工廠夜間偷排廢氣等污染。

江說，國內口罩原本大多數從國外進口，受到疫情影響，政府因此加強生產量，禁止出口，才能組成國家口罩隊，還有餘力捐給友邦，做口罩外交，而在地球空污持續惡化之下，或許日後也會有國家隊，捐贈邦交國做外交。

中興大學環境工程系盧重興終身特聘教授指出，國內感測器大多數是從大陸進口，基於資訊安全，政府已要求不得使用大陸生產的通訊模組，因此工研院自行研發，就可擺脫大陸廠商箝制，這批雖然是自製，但透過多元迴歸校正後的檢測數據，與目前所使的空品測站數值誤差很低，精準度高。

盧還說，該感測器具有雙流道高精密度的專利，透過粒徑篩選機制大幅降低累積粉塵，提升感測器量測精準度。另外透過雲端進行校正、巡檢，工程人員不用到現場校正，大幅節省人力提升效率。

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