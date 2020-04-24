國外親屬收不到口罩！民怨通通卡在海關…陳宗彥：會去詳細了解

▲副指揮官陳宗彥表示，口罩寄不出去的問題會詳細了解後再向民眾說明。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者簡仲豪／台北報導

自4月9日起，中央開放口罩可以寄送給國外配偶或二親等內的親屬，但不少民眾反應，要寄給國外親屬的口罩寄不出去，口罩都卡在海關。對此，中央流行疫情指揮中心今(24)日記者會上，副指揮官潘宗彥表示，口罩部分會去了解清楚，再跟大家說明。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，中央流行疫情指揮中心宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬。寄送前，國人得向本部國際貿易局專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：

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1.登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站(https://emaskep.trade.gov.tw)。

2.輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

3.身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

4.核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。