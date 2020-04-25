51連假防群聚　北市出動即時影像供查詢景點實況

▲黃珊珊陪同蘇貞昌、陳時中、林佳龍等人視察檢疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

51勞動節連假將至，台北市副市長黃珊珊25日上午陪同行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍視察北市的防疫旅館。面對下周到來的51連假，台北市觀光傳播局與市警察局合作，鎖定11處景點啟動即時影像畫面監測，影像畫面會上傳到台北旅遊網、現在玩台北APP，讓民眾外出前監看，若景點人潮過多，便會示警建議不要前往，預計下週就會上線。

黃珊珊25日表示，4月27日台北市各大景點的CCTV影像會正式上線，台北市所有的路段、警察局監控系統、車流的影像，還有每個景點門口的影像，會在台北旅遊網上線，民眾可以參考這些旅遊往現場的即時影像人流狀況，超過數量的話會在線上做「人太多」的相關提醒。

根據觀傳局的規劃，目前選定11處景點，包括陽明山公園、台北市立動物園、士林官邸、故宮博物院、國父紀念館、中正紀念堂、華山文化創意園區，及西門町、永康商圈、公館商圈、饒河商圈。觀傳局強調，監錄影像會考量民眾隱私，人臉與車牌影像都會模糊處理；此外，影像不會顯示人流數，而是顯示現場的影像。

黃珊珊表示，還是回到指揮中心規範，戶外保持1公尺、戶外1.5公尺的社交距離，其實是可以安心做相關活動，並不是百分之百不能做，只是逛街吃東西要特別小心，這部分台北市是希望市民還是可以正常生活。

「51勞動節，剛院長有說，放假不等於出遊，出遊注意安全距離就好。」黃珊珊說，只要符合社交安全距離，盡量在人流上提醒。經過上次連假狀況，相信民眾都知道去太多人擠人的地方是相對風險高的，「相信台北市民跟台灣民眾的警覺心，應該不致於再發生過度群聚，這次大家應該都知道」。