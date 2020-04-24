傻眼影片曝光！國道警賣力壓制失控男…學長在一旁講電話「完全不幫」

記者柯振中／綜合報導

24日晚間有名網友上傳一則影片引起瘋傳，2名國道員警在路邊壓制失控的男子，一名員警相當賣力，看起來非常辛苦，另一名人卻在旁邊講電話，整整一分多鐘沒有出手幫忙，離譜的場面全被錄下。

這起事件發生在24日，當時國道6隊的員警在平面道路邊壓制精神狀況疑似不穩的男子，看起來相當賣力，還差點讓男子掙脫。一旁的民眾看到，立刻開始錄影，同時聲援警方，「大外割！快點」。

▲員警在路上壓制疑似精神不穩的男子，學長一旁講電話。（圖／翻攝網路）



不過，就在這名員警奮力壓制時，身旁的員警卻顧著講電話，盯著2人看，完全沒有出力，讓錄影的民眾感到相當不解，「太扯了吧，那個警察顧著講電話，也不下場幫忙！」

事後，這則影片被發到網路上，讓許多網友感到生氣，紛紛回應，「講電話的警察有點讓我傻眼耶」、「標準豬隊友哈哈哈」、「講電話的警察是在哈囉」、「學弟真的幹在心理＝＝學長放任我跟嫌犯跳恰恰」、「在拍逃學威龍嗎？等等就喊接力了。」

此外，有網友在影片下方回應，這起事件疑似發生在新竹，被壓制的男子上國道趴趴走，被警方帶下來後，試圖搶路人的機車，進而與警方發生拉扯。不過，這項消息仍未得到警方證實。

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▼員警在路上壓制疑似精神不穩的男子，學長一旁講電話。（圖／翻攝網路）

