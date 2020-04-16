酷碰券排除票券電商　業者痛批政府二度傷害：會因為紓困死掉

▲邱臣遠、蔡壁如、陳思宇召開「電子商務業者紓困記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，不僅餐廳、交通、觀光等產業受到影響，團購餐廳、飯店等票券的電子商務平台，業績也一落千丈。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如16日召開座談會，有業者反映，政府研擬待疫情趨緩後發放酷碰券、振興抵用券，卻排除票券電商業者，就有業者直言，一旦政府花百億的那隻手伸進去，「票券電商業者反而會因為紓困而死掉」。

GOMAJI創辦人吳怡達說，今年餐廳飯店餐券的營收較去年同期銳減7成，但卻沒有被政府納為紓困對象。他質疑，電商票券銷售整合平台業者也有跟電子支付合作，為什麼政府推出酷碰券卻要排除他們？若納入酷碰券使用，加上業者提供的購票優惠，更能提高刺激消費的誘因。

Pay easy副總陳中興指出，電子商務跟實體店家連結在一起，彼此是生命共同體，疫情爆發後實體店家受衝擊，消費者也不敢在網路下單，對純生活票券電商影響很深，光是第一季毛利額下滑5成。陳說，若政府紓困又排除電子商務業者，等於是二次傷害，「會摧毀網路票券市場」。

經濟部中小企業處副組長文中元表示，酷碰券與振興抵用券規劃施行時間為3個月，當初規劃設計就是特別方案，並非一般的補助，目的要在短時間內有效振興。至於電子票券平台業者主張納入酷碰券的訴求，他表示會帶回去研議。

蔡壁如表示，根據台灣網路暨電子商務產業發展協會在2月中時，也針對兩百個會員調查，高達5成2的電商業者表示，有受疫情影響；甚至3成5表示影響嚴重。

邱臣遠說，這波疫情對網路與電子商務產業帶來的影響，因應用領域與商業模式不同而有不同衝擊，要求相關部會把業者提出的建議帶回去討論評估，經濟部中小企業處在下周三前提出報告說明。