新加坡延長封城爆珍奶之亂！何晶轉PO一句話洩情緒　網大呼要哭了

▲ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染,許多宿舍被列為隔離區。(圖/路透社)

記者蔡儀潔/綜合報導

新加坡新冠肺炎疫情升溫,22日新增1016例確診,累計確診人數破萬大關,「軟封城令」延長到6月1日。總理夫人何晶隨後在臉書轉PO一則封城延長的感慨,稱本來只需再忍14天,變成還要多等41天,網友紛紛留言表示「我要哭了!」

新加坡的阻斷措施(Circuit Breaker)原定期限是4月7日至5月4日,然而隨著疫情擴散,總理李顯龍21日宣佈,這項「軟封城令」要再延長一個月,到6月1日為止。

新加坡總理夫人何晶隨後在臉書上轉PO一則貼文,稱「昨天睡前剩14天,今天睡醒還有41天」。不少網友表示深有同感,紛紛回應「忍忍忍」、「我要哭了」、「太經典了,我喜歡!哈哈哈」、「昨天只不過是一場夢,今天才是現實的」。可以看出,新加坡民眾期盼「解封」的一天能快點到來。

另外,讓當地人崩潰的,還有貿易和工業部(MTI)21日宣佈,從晚間11點59分後,所有的手搖飲料店、甜點店和理髮廳都必須停止營業,直到5月4日為止。消息傳出後,當地飲料店湧入大批人潮,買一杯珍奶至少要等上半小時。

singaporeans are fucking crazy for bubble tea (the last day before all bubble tea shops are closed) pic.twitter.com/3pSeHqxt5q