新加坡延長封城爆珍奶之亂！何晶轉PO一句話洩情緒　網大呼要哭了

▲ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新加坡新冠肺炎疫情升溫，22日新增1016例確診，累計確診人數破萬大關，「軟封城令」延長到6月1日。總理夫人何晶隨後在臉書轉PO一則封城延長的感慨，稱本來只需再忍14天，變成還要多等41天，網友紛紛留言表示「我要哭了！」

新加坡的阻斷措施（Circuit Breaker）原定期限是4月7日至5月4日，然而隨著疫情擴散，總理李顯龍21日宣佈，這項「軟封城令」要再延長一個月，到6月1日為止。

新加坡總理夫人何晶隨後在臉書上轉PO一則貼文，稱「昨天睡前剩14天，今天睡醒還有41天」。不少網友表示深有同感，紛紛回應「忍忍忍」、「我要哭了」、「太經典了，我喜歡！哈哈哈」、「昨天只不過是一場夢，今天才是現實的」。可以看出，新加坡民眾期盼「解封」的一天能快點到來。

另外，讓當地人崩潰的，還有貿易和工業部（MTI）21日宣佈，從晚間11點59分後，所有的手搖飲料店、甜點店和理髮廳都必須停止營業，直到5月4日為止。消息傳出後，當地飲料店湧入大批人潮，買一杯珍奶至少要等上半小時。

singaporeans are fucking crazy for bubble tea (the last day before all bubble tea shops are closed) pic.twitter.com/3pSeHqxt5q — ㅤ (@FLESHMECHANlC) April 21, 2020

一位外送員向《海峽時報》表示，為了等待2張飲料訂單，平時只需要等待5分鐘就可以從店家手上拿到珍珠奶茶，卻因為湧現的排隊人潮要等上25分鐘以上。他也擔心如果飲料店被迫暫時關閉，會影響到收入，「我的訂單中約有50％來自飲料店，今天從下午5點開始，每個小時至少會收到至少2張飲料的訂單，但政府這個措施對我產生很大的影響。」

何晶也轉發22日起飲料店、蛋糕店、甜點店及點心店等要關閉的消息，吸引網友留言稱，「只好自己在家做甜點了」、「吃蛋糕才能讓我保持理智呀」，還有不少民眾PO出自己做的甜點和食譜教學影片。