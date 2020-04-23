Cumulus互動藝術裝置「積雲」　就這樣懶在軟棉棉之中，萬事不擾

若能攀上一片霽朗晴空，相信我們都期望自己成為最自在的浮雲，任大氣擾動、任日光漫射，舒舒坦坦身居蒼穹之間，沒有目的方向，沒有時間要趕，讓留白、放空就是唯一存在理由。由Clap Studio所設計的公共裝置「積雲」（Cumulus），將雲遙想和擬比成天空的寄生蟲，而據此概念所打造的裝置，不難猜想正是鼓勵人慵懶如蟲，在此場域就要一付萬事不擾的豁達。事實上這個純白裝置的機能也正在於此，希望使用者被包覆其中，感受到舒快和寧靜感受。

細看積雲的輪廓，由十分簡約和規則的線條構成，這件裝置採用的包覆面料是伸縮性極佳的彈性織物，形體則來自使用者參與而有所變化，換句話說，它屬於雙向互動性的藝術裝置。

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在積雲內部，人好似漂浮在一個巨型泡泡裡，身軀雖受到重力作用，卻是輕盈地被撐起，鬆軟細膩的觸感，沒有任何尖銳稜角，積雲像是個逭逃瑣事、壓力和現實的靜心地；從外去端詳積雲，人體輪廓在光之下成了剪影，肢體晃動和言語笑談，那種姿態和意象，讓整個景就像上演一齣皮影戲。不過，Clap Studio卻是這般描述的：「在外部透過布料只能看見影子，聲音傳遞也不是很清晰而足以察知它的來源。所以，這裡依舊是個平靜地帶。」

圖文來源／Clap Studio

（完整文章請看瘋設計）

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