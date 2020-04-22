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HBO Max串流影音平台5月27日在美國上線　台灣用戶要再等一等

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▲▼HBO Max。（圖／HBO Max）

▲全新影音串流平台HBO Max確定於5月27日正式上線。（圖／翻攝自HBO Max官網）

記者謝仁傑／綜合報導

華納媒體（WarnerMedia）週二正式宣佈，全新串流影音平台 HBO Max 即將於5月27日星期三首次亮相，內容將挾帶華納兄弟和特納電視台的節目及電影，進軍影音串流市場。不過目前還不清楚是否會在台灣同時上線。

HBO Max 最大的亮點就是擁有所有 HBO 內容，此外還有許多經典的電影和電視節目回歸，例如眾所皆知的美劇《六人行》，該平台的所有節目時間涵蓋超過10,000小時，比現有兩個 HBO 媒體服務 HBO Now 和 HBO Go，提供了更大量且多元的內容，包括《宅男行不行》、《南方公園》、《六人行》、《東京風雲》、《火爆浪子》和《Gossip Girls》等系列影集或續集。

▲▼美劇《六人行》( Friends ) 是不少人心中的經典。（圖／《六人行》劇照）

▲經典美劇《六人行》( Friends ) 即將在HBO Max回歸。（圖／《六人行》劇照）

HBO 將向 AT＆T 和 HBO Now 上所有現有的訂戶，提供免費的 HBO Max 升級計劃，也向許多新訂戶提供優惠的綑綁方案，第一年價格為每月14.99美元（約新台幣450元）。

雖然在月費方面定價相對偏高，然而華納集團並不孤單，結合了 CNN、TNT、TBS、CW、TCM、Adult Swim 等頻道，組成海量的片庫，來勢洶洶地在疫情期間進軍影音串流市場。

▲全新串流影音平台HBO Max即將於2020年5月正式上線。（圖／翻攝自HBO Max官網）

▲HBO Max涵蓋海量的電視及影劇節目。（圖／HBO Max）

台灣劇迷對於 HBO 頻道一定十分熟悉，而近期在台啟動的線上影音服務 HBO Go，是與TBC 台灣寬頻通訊合作，用戶透過TBC訂閱，訂戶可藉由 HBO Go 的App，在桌上型電腦或手機、平板上播放，不論何時何地都可以隨心所欲地觀賞 HBO 完整地原創自製節目，與眾多好萊塢的賣座鉅片。

HBO Go 提供高畫質和可切換中英字幕，還提供直播功能，訂戶能透過 App 在線收看 HBO 旗下的頻道。應用程式支援 AirPlay 和 Chromecast，每個帳戶可以註冊5個設備，最多可在2個設備同時收看，並提供下載離線收看的功能。HBO Asia 提供了15部影視內容讓大家免費收看一個月，包括美劇《黑道家族》、台灣原創影集《我們與惡的距離》、《通靈少女》等。

HBO Max 宣佈推出後會提供免費一個月的試用計劃，雖然目前還不清楚台灣方面會不會也在5月27日同時上線，然而可以想像的是，在 HBO Go 踏足台灣後，或許這個新影音串流平台 HBO Max 也離台灣不遠了。

▲HBO Max上線預告宣傳。（影／取自Youtube／HBO Max）

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