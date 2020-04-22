海軍新增確診個案台南疫調市府掌握　31位居家隔離7人自主管理

▲台南市永華運動中心部分，因採實名登錄制度，已明確匡列22位民眾進行居家隔離，另7名工作人員均有戴口罩須進行自主健康管理。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局針對4月20日敦睦軍艦確診台南市第16例個案已進行相關疫情調查，並公布確診者足跡，讓資訊透明化，請民眾提高警覺，市府相關單位也立即將確診者曾經到過的活動區域環境進行消毒及督導業者做好自主管理。

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衛生局指出，有關永華運動中心部分，因採實名登錄制度，已明確匡列22位民眾進行居家隔離，另7名工作人員均有戴口罩須進行自主健康管理。至於成功大學光復校區高場西籃球場地區，感謝成大校方大力配合疫調工作，積極檢視影帶及尋找學生，目前已匡列同一時段在同一球場運動高場西大學路旁籃球場接觸者有11位；目前已掌控9位進行居家隔離，尚有2位民眾需追蹤。請17日下午3時至4時30分的1位社會人士及1位疑似學生如有看到訊息後，請儘速與衛生局防疫專線288-0180連絡。

▲成大球場與確診個案打球的11人已追查出9人居家隔離，另有2人待查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於確診者曾由台南火車站搭乘計程車司機，透過警察局監視錄影帶等方式協尋，在4月21日下午2時尋獲司機，並確認該名司機於載送顧客時皆有戴口罩，目前健康情形良好，沒有出現上呼吸道或發燒的症狀，車輛部分業已進行全車消毒；衛生局請其配合戴口罩、勤洗手、量體溫，自主健康管理14天。

衛生局強調，請民眾勿任意散佈不實訊息網路社群媒體流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡」訊息，台南市政府鄭重澄清，該則內容為不實訊息，請民眾切勿任意散布不實訊息，以免受罰。

敦睦艦隊所有官兵早在4月18日已全數由部隊召回前往檢疫所，因此根本不可能會有4月19日及4月20日出現在台南市多處地點的狀況，請民眾勿聽信或散布謠言。磐石艦確診者在台南的疫調足跡已全部公布在市府官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」，民眾可上網查詢。

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