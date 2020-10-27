精美好禮等您來拿！　 2020尋找諾氏鷸和牠的朋友比賽

▲台南市野鳥學會、中華鳥會及台灣黑面琵鷺保育學會，發起2020年台南市將軍區「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽，歡迎共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會、中華鳥會及台灣黑面琵鷺保育學會，發起2020年台南市將軍區「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽，活動期間從10月28日0時至11月27日24時，為期1個月，活動期間內只要在台南市將軍區的指定的四個濕地鳥類觀察熱點，上傳觀察紀錄至eBird網站，將有機會獲得望遠鏡等20多項精美好禮。

台南將軍區內許多鹽田濕地是台灣西南沿海重要的水鳥棲地，受到海水感潮，濕地也如河口一般會呈現漲退潮的狀態，形成豐富的生態系，常年聚集數量可觀的水鳥族群，包括有許多全球受脅鳥種如諾氏鷸、琵嘴鷸、大濱鷸等瀕危受脅的鳥類在此地度冬，特別是全球數量比黑面琵鷺還要稀少的諾氏鷸，受到國內外鳥類生態愛好者的關注，許多歐美賞鳥人士來台幾乎都會指定到此地觀察。

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然而，這塊鳥類生態保育重地近年來面對的開發壓力日趨嚴重，有光電業者在此地規劃開發計畫，想將此濕地變更為光電廠。因此台南市野鳥學會、中華鳥會及台灣黑面琵鷺保育學會，希望藉由舉辦濕地賞鳥比賽活動，讓更多民眾認識會利用鹽灘濕地的珍稀鳥類，意識到將軍區濕地在生態上的重要性，進而讓更多民眾以及政府多加關注台灣的濕地環境。

「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽會利用eBird作為鳥類紀錄工具，eBird是近年來廣受全球鳥類愛好者喜愛的鳥類紀錄方式，累積了各地許多鳥類資料，這次活動過程中在將軍記錄到的鳥類清單也將會是將軍濕地鳥類重要的紀錄，累積的生態資料在往後面對更多開發壓力時，將能成為保護棲地的有力證據。

『尋找諾氏鷸和牠的朋友們』比賽活動內容：https://www.facebook.com/groups/www.tnbird.org.tw/permalink/3502661089801765/

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