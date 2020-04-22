海軍染疫總統甩鍋？　國民黨：蔡英文必須向國人道歉





▲國民黨文傳會22日舉行記者會要求蔡英文道歉。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對國軍艦隊集體染疫，國民黨22日上午召開記者會，質疑國防部、海軍對於疫情說明不清，應受指責，蔡英文總統身為三軍統帥，不應僅「表示遺憾」，必須負起責任向國人道歉。

國民黨表示，蔡英文甚至是拍板決定讓敦睦艦隊出發的決策者，卻在第一時間表達「遺憾」，要國軍道歉，急忙撇清關係的卸責之舉，不僅讓國軍心寒，也引起國人不滿。國民黨強調，既然蔡英文決定讓敦睦艦隊出航，就應負起責任，向國人道歉，不要拿國防部當擋箭牌。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、李永萍今日上午共同召開記者會，針對連日來各界針對海軍的疫情防控多所質疑，國民黨強調，國防部與海軍對疫情相關細節說不清，對於「出訪前是否告知疫情指揮中心？訪問全程是否戴口罩？艦隊返台官兵下船時間、行程中官兵就診人數」等疑問，說詞反覆不一，並陸續遭已知的事實打臉，因而外界質疑軍方隱匿疫情，其實並不冤枉。

國民黨強調，敦睦艦隊疫情於18日爆發迄今，國民黨、立院黨團持續要求外交部、國防部等部會說明誰是出航的決策者？國防部說法也變來變去；先表示屬於海軍司令部權責、送國防部核備，國防部長嚴德發到昨晚才坦承，他在2月19日曾向蔡英文總統報告並獲得蔡同意，「蔡英文就是最後決策者」，應該要對自己錯誤的決策負起責任，為了出訪引發的疫情，向國人公開道歉。

國民黨強調，蔡英文總統身為三軍統帥，國防、外交都是總統職權，卻在海軍爆出疫情的第一時間表達遺憾，並要國軍道歉，20日又貼文要國防部「誠實以對」、「不要隱匿」。要軍方誠實的蔡英文，卻一再迴避自己的責任，擺明是要棄車保帥、撇清關係，真正令人遺憾！