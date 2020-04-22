俄國取消「勝利日」遊行　數萬彩排士兵正在隔離

▲俄羅斯2018年舉行的勝利日遊行。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

俄羅斯因爲新冠肺炎的影響，國防部近日宣佈取消一年一度「莫斯科勝利日」（Moscow victory day parade）的大遊行，且下令讓數萬名有參與彩排的士兵進行14天的隔離，這樣的決定也引發外界懷疑，病毒已經入侵軍隊中。

根據《路透社》報導，總統普丁（Vladimir Putin）表示，每年的5月9日都會親自監督遊行，因爲這對於俄羅斯人而言，是非常「神聖」的日子。據悉，成千上萬的士兵在沒有戴口罩和保持社交距離的情況下，聚集在首都莫斯科郊外的練習場進行彩排。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



有俄羅斯媒體指出，病毒已經入侵在彩排的隊伍中。對此，衛生部沒有透露相關的訊息；不過，這段期間所使用的軍用車輛、火車和飛機都已經消毒，同時也向士兵們發放個人防護裝備。

值得一提的是，今年的莫斯科勝利日閱兵是爲了紀念蘇聯第二次世界大戰贏得勝利的75週年，以往都會有至少1萬5000名士兵還有軍事裝備一起遊行，克里姆林宮也希望透過這樣的方式，向各國展示自身的軍事能力和外交影響力。