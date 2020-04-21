譚德塞：第一份疫情通報來自武漢　「台灣沒說會人傳人」

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日受到國際批評，認為組織在疫情早期收到台灣的警訊卻「已讀不回」，才會導致病毒擴散全球。對此，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在日內瓦記者會上回應，第一份疫情通報是出自中國武漢，台灣在2019年12月31日的通報中並未提及人傳人現象。

▲譚德塞二度回應台灣議題。（圖／達志影像／美聯社，下同）

美國總統川普14日宣布暫停金援世衛，資深媒體人雷克（Eli Lake）在《彭博》撰文揭露，之所以做出這個決定，主要是美國官員向世衛提出一系列要求遭到拒絕，其中包括讓台灣參加世界衛生大會（WHA）。而川普似乎也不打算善罷甘休，17日晚間又在推特PO文質疑，「為何WHO忽視台灣的示警郵件？」

對於來自國際的質疑與批評，向來避談台灣的譚德塞20日在日內瓦記者會上突然主動開口說明，強調台灣在2019年12月31日的通報中，並未提及人傳人現象，那時候其他國家及地區也有提出要求說明，與台灣的電子郵件內容類似，第一份關於疫情的通報其實是來自中國武漢。

▲川普決定暫停金援世衛。

譚德塞接著表示，世衛的所有文件都是可以查證的，台灣發出的電子郵件只是要澄清中國的通報內容，並沒有其他意思。這也是他繼4月8日指責台灣進行人身攻擊、歧視之後，第二次直接回應台灣的議題。

不過，台灣的防疫成效多國專家都看在眼裡，也獲得許多讚賞。國際性獨立醫學聯合會「世界醫學協會」（WMA）仍決定致函譚德塞，內容直指WHO沒有及早聽取台灣的警告，導致全球付出慘痛代價，因此希望讓台灣重返WHO。