戴高樂號允許水手上岸會親友　染疫帶回航母大爆發

▲戴高樂號船上有三分之一的水手在布雷斯特有家庭。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國戴高樂號（FS Charles de Gaulle,R91）戰鬥群，包括其他支援艦一共2300名船員，目前為止已有超過千人染疫，爆出疫情的原因依舊是個謎。海軍發言人拉沃特（Eric Lavault）承認犯下錯誤，「但是是基於對病毒不了解，且這樣的狀況並不是航母特有。」

綜合外媒報導，經過調查之後，病毒可能在3月13日到16日時，停靠在法國布雷斯特（Brest）時所傳入，當時法國還沒有禁入全面封城的狀態，但是總統馬克宏已經表示，「這一波的疫情，會是百年來最嚴重的危機」。海軍官員認為，當時停靠時，對艦上的人員管制太寬鬆大意，允許水手上岸與家人親友見面，還可以逛街且前往餐廳、咖啡廳等地。

由艦上確診的水手多半是無症狀感染者，但航行中的戴高樂號並沒有檢測能量，才讓疫情迅速爆發。法國參謀總長勒匡特（François Lecointre）接受外界指控批評且表示，當初官員曾經考慮過，因為疫情關係，是否要取消停靠布雷斯特，但是這個地方是重要的後勤補給站，因此最後決定維持原計畫停靠。」

戴高樂號短暫停靠在布雷斯特軍港，完成補給後依照計畫出海，一直往北海前進，直到3月20日時，同為戰鬥群一份子的比利時海軍「利奧波德一世號」（Léopold 1er）巡防艦，也停靠過布雷斯特，之後也傳出確診案例。