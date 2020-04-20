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杜紫宸「帛琉機率不大」：若敦睦艦隊群聚在這感染問題大了

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊已成台灣目前最大新冠肺炎群聚案，24人染疫，其中18例無明顯症狀。對此，中華大學講座教授杜紫宸推測染疫時間點，並指出若是在左營海軍營區發生群聚感染，問題就大了。

海軍敦睦艦隊由磐石艦、康定艦與岳飛艦組成，3月5日從左營軍港出發，3月12日至15日停靠帛琉，由於帛琉港口條件艦至，三艘軍艦無法全數停靠，由康定巡防艦代表進港。

敦睦艦隊磐石艦成為防疫破口，中央疫情指揮中心18日公布3名新冠肺炎確診案例，該3名確診者在海上已出現症狀，直到下船後自行就醫後才得知確診，事情爆發後，漏夜採檢其餘的700多位官兵，再揪出21人確診，共計24人染疫，且全在磐石軍艦上。

對於外界好奇到底在哪感染，杜紫宸19日在臉書列時序並指出，磐石艦離開帛琉，在海上航行30天（疑似前往補給西沙、南沙），4月9日進左營港後，官兵下船在左營海軍營區待了6天，4月15日放假出營，其中一人4月17日出現症狀，採檢確認。

杜紫宸分析，這樣推算起來，在帛琉受感染的機率不大，比較可能的是4月9日至15日，左營海軍營區發生群聚感染，果真如此，問題就大了。

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