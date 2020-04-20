LIVE／侯友宜帶頭總動員　新北演練擴大管制兵推

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日舉行新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演，建立封城範本。流行疫情指揮中心19日公布國內新增22例確診，足跡分佈廣泛，更凸顯疫情的不確定性與兵推的重要性，《ETtoday新聞雲》全程直播。

針對敦睦艦隊爆集體感染，使得新北兵推成為全國防疫焦點，新北市府官員私下表示，侯友宜一直強調「阻絕於境」外，要求入境者全面篩檢、居家檢疫，中央卻用各種理由說不需要，結果國軍竟成為防疫破口，國軍弟兄還放出營趴趴走，爆發後竟推給小兵回報不實。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

該市府官員表示，侯友宜要求一級開設，就是要中央扛起責任，不是丟給陳時中，因為以部長對部長的位階，他可能叫不動其他部會，果然國防部沒有遵守規定，國軍在營區都不戴口罩。

該官員也認為，國軍染疫在軍艦上就是境內，不應該為了數字漂亮，竟對外稱「軍方」，不是境内也非境外。在這樣的時刻，顯得建立兵推範本的關鍵性，受到全國矚目。

此演練是以疫情擴大、中央宣布封城或禁足等擴大管制為背景，推演人車管制、醫療資源分配，並模擬防止搶購，以及環境清消、教育單位應變措施等。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳及台北、基隆、宜蘭、桃園縣市長。

民政局指出，兵推將分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

新北市透過兵推，強化各局處橫向聯繫及應變能力，新北市府舉辦擴大管制兵棋推演，以全民防衛動員整備的精神進行全市物資盤點，並評估各地區特性，設計出最適合的管制措施；此外，兵推內容提及社區感染一旦爆發，新北將依中央指示要求民眾在家「禁足」21天。

新北市早於3週前開始著手籌劃兵推，當時居家檢疫數量達到1萬3,095人的最高峰，期間歷經三次預演，不斷修正內容，讓前線人員將來面對緊急狀況時熟悉SOP，甚至讓民眾了解真實狀況時的正確處置，不致恐慌。

侯友宜說，提前規劃就是希望做好準備，在緊急情況來臨時，可以立即施行，但最好是能備而不用。此次是全國首次針對傳染病進行兵棋推演，侯友宜要求各參演局處務必再度檢視各種階段及狀況的想定，讓實際推演能更加到位，可以作為各界參考，也讓市民安心。