　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／侯友宜帶頭總動員　新北演練擴大管制兵推

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日舉行新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演，建立封城範本。流行疫情指揮中心19日公布國內新增22例確診，足跡分佈廣泛，更凸顯疫情的不確定性與兵推的重要性，《ETtoday新聞雲》全程直播。

針對敦睦艦隊爆集體感染，使得新北兵推成為全國防疫焦點，新北市府官員私下表示，侯友宜一直強調「阻絕於境」外，要求入境者全面篩檢、居家檢疫，中央卻用各種理由說不需要，結果國軍竟成為防疫破口，國軍弟兄還放出營趴趴走，爆發後竟推給小兵回報不實。

▲▼侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

該市府官員表示，侯友宜要求一級開設，就是要中央扛起責任，不是丟給陳時中，因為以部長對部長的位階，他可能叫不動其他部會，果然國防部沒有遵守規定，國軍在營區都不戴口罩。

該官員也認為，國軍染疫在軍艦上就是境內，不應該為了數字漂亮，竟對外稱「軍方」，不是境内也非境外。在這樣的時刻，顯得建立兵推範本的關鍵性，受到全國矚目。

此演練是以疫情擴大、中央宣布封城或禁足等擴大管制為背景，推演人車管制、醫療資源分配，並模擬防止搶購，以及環境清消、教育單位應變措施等。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳及台北、基隆、宜蘭、桃園縣市長。

民政局指出，兵推將分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

新北市透過兵推，強化各局處橫向聯繫及應變能力，新北市府舉辦擴大管制兵棋推演，以全民防衛動員整備的精神進行全市物資盤點，並評估各地區特性，設計出最適合的管制措施；此外，兵推內容提及社區感染一旦爆發，新北將依中央指示要求民眾在家「禁足」21天。

新北市早於3週前開始著手籌劃兵推，當時居家檢疫數量達到1萬3,095人的最高峰，期間歷經三次預演，不斷修正內容，讓前線人員將來面對緊急狀況時熟悉SOP，甚至讓民眾了解真實狀況時的正確處置，不致恐慌。

侯友宜說，提前規劃就是希望做好準備，在緊急情況來臨時，可以立即施行，但最好是能備而不用。此次是全國首次針對傳染病進行兵棋推演，侯友宜要求各參演局處務必再度檢視各種階段及狀況的想定，讓實際推演能更加到位，可以作為各界參考，也讓市民安心。

ET快訊
確診軍人曾上門！台中牛排館「自主關店14天」　網讚爆：還會去
磐石軍艦確診「基隆有1人」　搭國光客運返家
貝克漢請教台灣人「怎保持樂觀」？　隔離第4周指名求助：給我你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／侯友宜帶頭總動員　新北演練擴大管制兵推

收百萬口罩避談台灣惹議　口譯哥勸：德國常第一個跳出來力挺我們

杜紫宸「帛琉機率不大」：若敦睦艦隊群聚在這感染問題大了

6成學校沒防疫補助　王欣儀籲北市府：編經費協助購置熱顯像儀

質疑艦隊「無視陳時中」出訪、返航零通報　江啟臣籲查出授權者

海軍24確診吳崢舉「遼寧艦隊」力挺國防部　「國防不能一天空窗」

多國海軍染疫！我敦睦艦隊確診24例　美羅斯福號660例、法戴高樂號1081例

敦睦艦隊一確診　我國即刻助帛琉疫調、匡列接觸者追病源

快訊／政戰學院2人確診　國防大學公布「行動足跡」

不甩韓國瑜？小港郵局不排除照常開門　衛生局震怒曝2下場「可強制清空」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

LIVE／侯友宜帶頭總動員　新北演練擴大管制兵推

收百萬口罩避談台灣惹議　口譯哥勸：德國常第一個跳出來力挺我們

杜紫宸「帛琉機率不大」：若敦睦艦隊群聚在這感染問題大了

6成學校沒防疫補助　王欣儀籲北市府：編經費協助購置熱顯像儀

質疑艦隊「無視陳時中」出訪、返航零通報　江啟臣籲查出授權者

海軍24確診吳崢舉「遼寧艦隊」力挺國防部　「國防不能一天空窗」

多國海軍染疫！我敦睦艦隊確診24例　美羅斯福號660例、法戴高樂號1081例

敦睦艦隊一確診　我國即刻助帛琉疫調、匡列接觸者追病源

快訊／政戰學院2人確診　國防大學公布「行動足跡」

不甩韓國瑜？小港郵局不排除照常開門　衛生局震怒曝2下場「可強制清空」

大聯盟允許施放無薪假、減薪　解決球團財務狀況

小小孩抗拒戴口罩？　醫師建議3個方法秒收服

台中染疫軍士官到過的牛排館、咖啡廳、冷飲店　業者自主停業14天全面消毒

《湯姆貓與傑利鼠》吉恩戴奇離世　「曾獲奧斯卡」享耆壽95歲

平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

LIVE／侯友宜帶頭總動員　新北演練擴大管制兵推

直擊倪安東、管罄逛大賣場！　提菜籃買零食…偷吃離婚2年約會畫面曝光

環團控「中油三接」違反環評承諾要求停工　環保署回應了

嘉義男開車半途心臟病發　子與消防員聯手CPR救回

收百萬口罩避談台灣惹議　口譯哥勸：德國常第一個跳出來力挺我們

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

政治熱門新聞

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

打臉蔡英文！劉世芳批海軍違2防疫指示

政戰學院2人確診　國防大學揭「行動足跡」

海軍副司令鞠躬！女立委怒：一個都躲不掉

韓國瑜臉書直播　曝5項緊急決策

艦隊無視陳時中？江啟臣籲查授權

我海軍確診24例　美羅斯福號660例、法戴高樂號1081例

吳崢力挺國防部：國防不能一天空窗

敦睦艦隊一確診即刻助帛琉疫調、匡列接觸者追病源

誰命令敦睦艦隊出航？國民黨團提5大質疑

李豔秋疑敦睦艦隊　「只去帛琉嗎？有沒有秘密任務？」

海軍到帛琉沒戴口罩　還拿國旗和正妹牽手跳舞

敦睦艦隊訪帛琉後染疫　外交部回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新北兵推　若社區感染就禁足21天

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

快訊／敦睦艦隊台南曾1例！曾前往百貨公司

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

磐石艦官兵確診　一個案為雲林人足跡橫跨南北

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

看猿悍衝突！外媒笑死:美國style

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面