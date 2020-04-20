6成學校沒防疫補助　王欣儀籲北市府：編經費協助購置熱顯像儀

▲防堵疫情，學生需量額溫才可入校。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，各級學校備戰防疫。不過，台北市議員王欣儀19日指出，中央補助1000人以上的學校每校15萬元，購買紅外線熱顯像儀及其他防疫急需用品，其餘學校未獲補助，非常不合理。她呼籲，針對500人以上、1000人以下學校，北市教育局應同意學校，先由地方教育發展基金相關預算調整支應，如有不足報局協助處理。

王欣儀指出，北市公私立高中職、國中及國小含附幼共有309校，但經中央核定補助15萬購置紅外線熱顯像儀及其他防疫急需用品者只129校，只佔4成多一點，但卻有將近6成、180所學校是被排除在外。

王欣儀說，教育部為減輕校園防疫行政負擔及快速篩檢發燒個案，以教職員工生1,000人以上學校及幼兒園，每校(園)補助15萬元，購置紅外線熱成(顯)像儀及其他防疫急需用品，以協助校園防疫工作，即時達到防疫效果。

王欣儀質疑，各校為防範校園群聚感染，實施入校量測體溫、分流等措施，皆需耗費大量的人力、時間協助量測，但中央現今卻採取「一刀切」的方式，僅依據教職員工生數做為補助條件，完全沒考慮到小校因人手不足且經費有限下，相對防疫工作負擔重等等問題，不甚公平。

王欣儀建議，學校千人以上由中央補助15萬元，500人以上至1000人以下學校，教育局應立即同意學校先由地方教育發展基金相關預算調整支應，如有不足報局協助處理。

▲王欣儀。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，教育局主秘陳素慧回應，北市199個國中小，這次中央有補助129學校，在還沒補助之前，就已經有45學校設置紅外線顯像儀，其中14間用自己學校錢去買，有11間為用家長會、校友會捐的，或是租來的。

陳素慧說明，學校如果想要用紅外線顯像儀、或額溫槍，都可以用學校內的經費去採購需要的防疫物資，原則上因這個學年度很多活動都沒有辦，如果把沒有辦的活動湊一揍，應該是有經費可以，因為才15萬，若學校錢真的不夠，可以向教育局申請，就會補給學校，且不限制500人以上才可申請經費。

陳素慧強調，沒有排斥議員的建議，有讓學校去評估，只要學校環境是可以建置紅外線顯像儀，就可以去買，2月3日已發函下去，2月5日開校長會議的時候，也已與學校說明，因此學校在2月25日開學前早已建置好了。