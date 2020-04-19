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馬雲接班人偷情第一女網紅　小三PO文藏玄機「暗示要上位」…正宮公開宣戰！

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▲▼馬雲接班人驚爆婚外情，元配微博上大戰小三。（圖／翻攝自微博）

▲元配（左）微博上大戰小三（右）。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一場正宮大戰小三的狗血劇情在大陸微博引起爆炸式的議論。微博名為「花花董花花」的博主17日直接開撕有「大陸第一網紅」的封號的張大奕，稱「再來招惹我老公我就不客氣了」。隨後，網友立即肉搜出，這場風暴的男主角是淘寶兼天貓總裁蔣凡，他被視為阿里巴巴前CEO馬雲接班人的熱門人選。

最開始，「花花董花花」突然發文，「再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。」隨後，她又再次稱，「誰把我的評論給關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話了沒。」

正宮大戰小三的戲碼立即勾起網友的好奇心，隨著網友的扒皮，發現這位公開大戰張大奕的網友身分不簡單。據網友爆料，「花花董花花」1985年生，不僅身材靚麗，長相也非常出眾，是淘寶兼天貓總裁蔣凡的妻子，目前已經生育了兩個孩子，一兒一女，2013年生了大兒子當時並沒辦婚禮，2015年才辦的婚禮，18年又在香港剖腹產生下女兒。

反觀超級網紅張大奕是模特兒出身，在淘寶擁有自己的店鋪，在購物平台上擁有逾千萬的粉絲，她在2016年巔峰時期，曾經在2小時帶動2000萬人民幣（約新台幣8488萬元）成交額，她的店鋪也是淘寶第一家「雙11」銷量破億的女裝店。而且，她手持13.5%的上市公司的股份，身家高達9000多萬美元。

▲▼馬雲接班人驚爆婚外情，元配微博上大戰小三。（圖／翻攝自微博）

▲馬雲接班人蔣凡驚爆婚外情。（圖／翻攝自微博）

而男主角蔣凡是身兼淘寶和天貓兩個業務總裁職務的80後，目前已經是阿里最重要的高管之一。2019年4月，美團CEO王興在朋友圈評論，要能打贏拼多多這一仗，「（蔣凡）那就是當之無愧的阿裡CEO接班人，如果他有興趣幹這活的話。」至此，蔣凡被外界傳言其為「張勇（阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官）的接班人」。

沒想到，事態剛剛發酵，網友就發現相關微博和報導全部蒸發，更起了無限的探究心，開始對三人之間的關係剝絲抽繭。有網友找到張大奕的微博私密帳號，發現3月底有粉絲問她有沒有打算生孩子時，張大奕回覆，「快了，馬上會生。」此外，還有網友更扒出，她曾經曬出的圖中，家中竟有葉酸。隨後，張大奕已懷上蔣凡孩子的傳言更廣泛流傳。

其實早在2個月前，就有一個無頭像的微博帳號曝光張大奕當小三一事。目前，有媒體在事件發酵後的第一時間向張大奕方求證，對方幾乎秒回表示，「都是誤會都是誤會啊～～沒事沒事。」

不過，受此影響，張大奕所在的如涵控股股價一度暴跌近10%，截至收盤，仍大跌超6%，市值為3.22億美元，總市值為3.21億美元，與上市當日6.5億美元市值相比，幾近腰斬。而另一主角-阿里巴巴則波動較小，微跌1.49%。

▲▼馬雲接班人驚爆婚外情，元配微博上大戰小三。（圖／翻攝自微博）

▲原配微博直接開戰。（圖／翻攝自微博）

在新浪微博和微信群發酵了一整天之後，阿里集團內部終於正式表態，將對集團核心高管之一，淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁蔣凡的種種傳聞做出正式調查。

據可靠消息，阿里集團CPO（首席人力官）童文紅在阿里內部論壇回覆蔣凡的帖子時表示，蔣凡由於個人家庭問題沒處理好，嚴重影響了公司聲譽，要認真反思，也應該向大家道歉；對於相關傳言，公司會正式成立工作小組進行調查。

蔣凡18日也在阿里內部論壇上，發表了一個主題為「關於網上傳言」的帖子。他表示，昨天因為家人在微博上的言論和一些網上傳言，給公司帶來了非常不好的影響，「我在這裡向大家深表歉意。」同時，他也請公司對自己展開相關調查。

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