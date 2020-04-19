未檢驗即死亡！厄瓜多隱藏病死數千例　政府發「紙箱棺材」安葬

▲瓜亞基爾的居民將遺體裹在床單中，等待棺木運過來。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至18日下午，南美洲國家厄瓜多有8,450人確診，421人死亡。然而厄瓜多其中一省瓜亞斯（Guayas）官方卻公布有6,700人在4月的頭兩週死亡，比同時期的非正常死亡人數1,000人高了6倍。死者在檢驗前就病逝，無法被計入官方數據，更因為檢驗數太少，使得病毒難以被追蹤。

根據《BBC》報導，厄瓜多最大的城市瓜亞基爾（Guayaquil）就位在瓜亞斯省，目前是該國疫情最嚴重的地區。當地居民表示，飆高的死亡人數讓政府無暇處理，他們不得不將遺體包裹在床單裡放在家中，甚至是直接臨放在大街上。

因為死亡人數太多，家屬甚至得「停屍5天」才能處理後事。政府上週開始臨時分配了數千個「紙箱棺材」到瓜亞基爾，同時設立了「市民專線」協助家屬處理遺體。

▼瓜亞基爾的居民排隊購買物資。（圖／路透）

根據瓜亞斯政府的計算，從3月以來共有14,561人死亡，然而以往月平均死亡人數僅有約2,000人，死亡人數平均暴增4到5倍的主因很有可能就是疫情。然而他們在未經檢驗前死去，無法計入官方數據中。

另外，據評論指出，厄瓜多曾受西班牙殖民，官方語言也是西班牙語，至今和西班牙的聯繫仍緊密。厄瓜多的第1位確診案例即是一位從西班牙返國的女性，然而會演變成高死亡數的情況，可能綜合了厄瓜多不堪負荷的健保系統，以及社會根深蒂固的不平等。