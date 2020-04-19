中古屋書房底下藏寶藏　夫妻開箱「羅馬浴池」喊：天堂享受

Couple Find A Hidden Hot Tub Under The Floor Of Their Home Office #news #popular https://t.co/5oEs7THCji — THEWEBLIST.net (@THEWEBLIST) April 14, 2020

▲馬克夫妻從書房底下挖出華麗浴池。（圖／翻攝自推特／@THEWEBLIST）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國威斯康辛州（Wisconsin）39歲的夫妻馬克和珍妮•羅斯曼（Mark and Jenny Ronsman）3年半前買下一棟中古屋，當時前屋主就告訴他們書房的地板下有封住一個羅馬浴池。夫妻倆一搬進去就馬上動手拆開封住的浴池，開箱後的華麗模樣讓全家人驚豔，也決定要好好保存。

綜合外媒報導，馬克夫妻當時為了照顧雙親就近買下這棟房子，入住後就開始拆封藏在地板下的浴池，敲開原本的封膠後，看見浴池裡華麗的寶藍色磁磚保存相當完整，他們便決定維修保存它。

浴池可以容納1至2個成年人，馬克夫妻先用新的密封膠塗在表層，再加裝防水水泵，為了確保5歲女兒的安全，他們在房裡裝上安全警示系統，避免女兒不小心跌入浴池卻沒人察覺。

Couple Find A Hidden Hot Tub Under The Floor Of Their Home Office https://t.co/1kQxoF2ud2 #smile #humor pic.twitter.com/ReYMbVj1aQ — Virtual Paparazzi (@Paparazzi4U) April 14, 2020

▲馬克夫妻從書房底下挖出華麗浴池。（圖／翻攝自推特／@Paparazzi4U）

馬克是IT系統工程師，妻子珍妮則是大學教授，馬克表示，「前屋主是位上了年紀的女性，因為沒有使用浴池就封了起來，但它真的很漂亮！我們很高興擁有它」，夫婦倆都認為能在家享受羅馬浴是「天堂般的享受」。