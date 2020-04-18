影／東南亞返國注意！這四種人「4/21起入境需入住防疫旅館」

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，鑒於東南亞地區COVID-19(武漢肺炎)疫情升溫，自台灣時間4月21日零時起，入境民眾過去14天(台灣時間4月7日零時起)如有東南亞地區旅遊史，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，以確保國內防疫安全。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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指揮中心進一步表示，上述民眾若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間(含衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

指揮中心指揮官陳時中表示，因應境外移入，考慮東南亞狀況不好，疫情監測也有低報，可能檢驗相關數字不足，因此懷疑並擔憂疫情有升高趨勢，今日宣布21日起東南亞返國者，住處不符合居家檢疫條件者，一律入住檢疫旅館。歐美部分今日實施，今天有18人入住，東南亞未來也會比照辦理。

指揮中心指出，鄰近我國之東南亞/南亞國家近期疫情增溫，新加坡、印度、印尼疫情持續呈上升趨勢，近幾日新增確診病例數均創新高。其中新加坡病例以外籍勞工宿舍群聚個案為主，已累計約2,700例，佔本土病例70%；另菲律賓、馬來西亞、泰國疫情則持平或趨緩。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。