下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，我國今日新增3例境外移入個案，在我國某艦隊實習與工作。外傳軍艦官兵到當地下船、合照時都沒有戴口罩，對此國防部表示，將予以檢討，找出未能落實戴口罩的原因。

指揮中心宣佈，我國今日新增3例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習、工作，住同寢室。3人於2月21日起登艦，該艦共337人(含3名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

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▲▼海軍敦睦支隊於3月13日至15日訪問帛琉。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

國防部軍政副部長張哲平表示，船艙上在密閉空間執行的人員、醫療人員、新兵，這類人每天一片，其他人則是與一般民眾一樣，配合指揮中心的指示。當時基於使用者付費的概念，不要因為軍方需求，增加公務部門預算支出，因此多輔導官兵自行申購，由幹部協助統一領取配發，經檢討後基於國防作戰任務需要，認為可以支持國軍官兵每人每日一片，才作成這個決策。

針對外界質疑官兵到帛琉時，下船、合照時都沒有戴口罩，海軍司令部副司令梅家樹表示，會檢討口罩配戴狀況，若有人違規未戴口罩，會找出未落實的原因，將防疫工作做到滴水不漏，希望每位官兵攜手努力，讓我們有最健康的環境。

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日訪問帛琉。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）