　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

避免陪考團群聚…義守大傳系拍片供「遠距參觀」防疫也要拚招生！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲義守大學大眾傳播學系拍影片讓在等候的家長有更了解 。（圖／義守大傳系提供）

▲家長能在休息區了解系上專業設備和特色  。（圖／義守大傳系提供）

記者洪靖宜／高雄報導

大學入學面試開跑，但受到疫情影響，各學校全力防疫， 義守大學也宣布面試期間各棟大樓僅開放考生入場，不過以往學生到學校面試，親友都會到教學區參觀了解各系特色，這次只能在指定戶外區域休息等候，大眾傳播學系化被動為主動，師生聯手拍攝導覽解說影片，讓家長能遠距參觀，深入瞭解系上特色。

▲義守大學大眾傳播學系拍影片讓在等候的家長有更了解 。（圖／義守大傳系提供）

請繼續往下閱讀...

▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

大學面試期間遇上疫情，為了將避免人潮全集中到教學大樓內，義守大學依中央流行疫情指揮中心發布集會規定限制集會人數，各棟大樓僅開放考生入場，另安排陪考親友至指定戶外區域休息等候。大傳系教授侯尊堯表示，以往學生到學校面試，系上都會引導家長參觀系上設備，能讓學生及家長更深入了解大傳系到底再學些什麼，不過這次碰上疫情，親友得待在休息區，因此要「化被動為主動」，才想說拍攝影片來介紹系上相關設備。

▲義守大學大眾傳播學系拍影片讓在等候的家長有更了解 。（圖／義守大傳系提供）

▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

侯教授提到：「雖疫情嚴峻但現在也是招生重要時刻，需要盡可能地提供資源讓學生及家長更了解，我們責無旁貸」，雖製作時間較為緊迫，但學生們藉這機會能夠展現所學成果，影片花費幾天就完成了，也讓師長們都讚譽有加。

▲義守大學大眾傳播學系拍影片讓在等候的家長有更了解 。（圖／義守大傳系提供）

▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

擔任起拍攝及剪輯大任的就是義守大傳大三學生傅義寬，他說從拍到剪都是他一手包辦，大約花了一星期的時間就將影片完成，影片想走簡單但又得呈現系上專業的一面，讓各老師們再各專業教室內，一鏡到底猶如導覽方式，讓人更身歷其境，也讓大家更認識義守大傳系。

▲義守大學大眾傳播學系拍影片讓在等候的家長有更了解 。（圖／義守大傳系提供）

▲面臨疫情挑戰，大傳系運用專業讓家長也能遠距參觀  。（圖／義守大傳系提供）
 

ET快訊
軍艦抵帛琉辦兩天歡迎晚會　3人確診住「12人船艙內」！
最新3確診關係曝光！他揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人
快訊／蔡英文迎接敦睦艦隊回國有感染風險？　總統府回應了
海軍敦睦艦隊染疫　接觸者匡列3軍艦700多人
敦睦艦隊「3名20多歲實習兵」確診　高雄、台中、桃園採檢確診
快訊／海軍3人染新冠肺炎！艦隊實習住同寢室
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

3天零確診「景點、夜店現人潮」 陳時中喊話：不是放鬆的時候

帛琉「零確診」敦睦艦隊卻染疫　陳時中：高度懷疑有潛藏病例

軍艦抵帛琉⋯辦兩天歡迎晚會！　12人船艙內「3人不幸中鏢」

最新3確診關係曝光！他扮柯南揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人？

軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

敦睦艦隊靠港僅隔離6天就下船！國防部遺憾「無法掌握真實狀況」原因曝

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

3天零確診「景點、夜店現人潮」 陳時中喊話：不是放鬆的時候

帛琉「零確診」敦睦艦隊卻染疫　陳時中：高度懷疑有潛藏病例

軍艦抵帛琉⋯辦兩天歡迎晚會！　12人船艙內「3人不幸中鏢」

最新3確診關係曝光！他扮柯南揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人？

軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

敦睦艦隊靠港僅隔離6天就下船！國防部遺憾「無法掌握真實狀況」原因曝

黎智英返家後被逮捕！港警大圍捕已有11位民主派人士被抓

《夫婦的世界》每集預算千萬台幣！超越「婆媽狗血劇」的4大理由

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

英超球隊開會想6月中復賽　閉門爭取每場直播、都要接受檢測

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

三菱「4x2 六輪得利卡」 間諜照捕獲！有望提升載重抓地表現

白鼻心與媽媽失聯！動保處模擬「野外環境」　讓牠們早日回山林

遭大學老師連刺數十刀！19歲嫩妹「滿身鮮血」慘死...背後竟藏扭曲師生戀

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

台灣防疫有成　張上淳：全靠3件基本功

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費

海軍敦睦艦隊染疫接觸者匡列「3軍艦700多人」

旅美夫妻回台爭議　高檢署要查了

敦睦艦隊「3實習兵」確診新冠肺炎

1.8萬罰款拖4年！律師：執行署官員比較弱勢

網美爆乳打卡地「暗藏奪命危機」

更多熱門

相關新聞

東南亞返國　符合條件住防疫旅館

東南亞返國　符合條件住防疫旅館

關鍵字：

新冠肺炎義守大學大傳系

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面