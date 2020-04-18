避免陪考團群聚…義守大傳系拍片供「遠距參觀」防疫也要拚招生！

▲家長能在休息區了解系上專業設備和特色 。（圖／義守大傳系提供）

記者洪靖宜／高雄報導

大學入學面試開跑，但受到疫情影響，各學校全力防疫， 義守大學也宣布面試期間各棟大樓僅開放考生入場，不過以往學生到學校面試，親友都會到教學區參觀了解各系特色，這次只能在指定戶外區域休息等候，大眾傳播學系化被動為主動，師生聯手拍攝導覽解說影片，讓家長能遠距參觀，深入瞭解系上特色。





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▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

大學面試期間遇上疫情，為了將避免人潮全集中到教學大樓內，義守大學依中央流行疫情指揮中心發布集會規定限制集會人數，各棟大樓僅開放考生入場，另安排陪考親友至指定戶外區域休息等候。大傳系教授侯尊堯表示，以往學生到學校面試，系上都會引導家長參觀系上設備，能讓學生及家長更深入了解大傳系到底再學些什麼，不過這次碰上疫情，親友得待在休息區，因此要「化被動為主動」，才想說拍攝影片來介紹系上相關設備。

▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

侯教授提到：「雖疫情嚴峻但現在也是招生重要時刻，需要盡可能地提供資源讓學生及家長更了解，我們責無旁貸」，雖製作時間較為緊迫，但學生們藉這機會能夠展現所學成果，影片花費幾天就完成了，也讓師長們都讚譽有加。





▲教授在影片中各自介紹系上設備 。（圖／義守大傳系提供）

擔任起拍攝及剪輯大任的就是義守大傳大三學生傅義寬，他說從拍到剪都是他一手包辦，大約花了一星期的時間就將影片完成，影片想走簡單但又得呈現系上專業的一面，讓各老師們再各專業教室內，一鏡到底猶如導覽方式，讓人更身歷其境，也讓大家更認識義守大傳系。

▲面臨疫情挑戰，大傳系運用專業讓家長也能遠距參觀 。（圖／義守大傳系提供）

