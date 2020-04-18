美國務卿：中國也曾思考病毒是否源自武漢實驗室

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）

新冠肺炎肆虐全球，部分人士猜測病毒可能源自武漢實驗室。美國國務卿蓬佩奧今天表示，美方對此尚未有答案，但中國也曾考慮這個可能性，且直到今天還是不准西方國家進去調查。

2019冠狀病毒疾病蔓延全球，不只奪走近15萬條人命，更迫使多國經濟活動大停擺，但病毒來源迄今仍沒有答案。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國情治單位正在檢視疫情是源於病毒自然傳播，還是一場實驗室意外。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，被問及中國外交部發言人趙立堅16日反駁病毒是從「實驗室洩漏」的說法。

蓬佩奧表示，針對病毒確切來源美方還沒有答案，但可以知道的是，病毒最初被發現的地點離武漢病毒研究所只有幾英里遠；美方了解該研究所歷史，它有中國首間生物安全第4等級（最高等級）實驗室，並進行高端病毒研究。

此外，蓬佩奧指出，美方也知道，當中國共產黨開始評估該如何處理武漢情況時，也曾考慮過病毒是否源自武漢病毒研究所。

蓬佩奧指出：「最重要的是，他們（中國）尚未允許國際科學家進到實驗室，去評估那裡發生什麼事。」蓬佩奧說，即便在他受訪的此刻，西方世界仍沒有權限進到研究所，好好評估世界各地傳播的究竟是什麼，以及這一切是如何開始的。

蓬佩奧表示，中共及世界衛生組織（WHO）對世界有責任，應該為這些疑惑找出答案。他強調，這非關政治，而是關乎科學及健康，「我們必須追根究底」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）14日報導指出，美國駐北京人員2018年1月起多次派人前往武漢病毒研究所，並在事後連發兩則外交電報示警華府，該研究所有安全、管理問題，旗下蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病。

針對中國疑似隱匿疫情及該如何究責一事，蓬佩奧表示，美國總統川普16日與七大工業國集團（G7）領袖通話，除了這次疫情外，各界對中共不願履行國際義務而日益帶來的挑戰，也感到龐大的挫折感。

蓬佩奧指出，追究責任的時間會到來的，屆時追究的不會僅是疫情導致的問題，也會針對全面性問題究責。