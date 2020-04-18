俄國新冠肺炎月增2萬例　普丁宣布延後「勝利日」閱兵遊行

▲ 為了紀念二戰俄國戰勝納粹德國所舉辦的紅場閱兵遊行。（圖／塔斯社）

實習記者蔡政儒／綜合報導

俄羅斯每年5月9日皆會舉辦盛大的「勝利日」（Victory Day）閱兵遊行，紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國。然而由於新冠肺炎疫情持續升溫，俄國總統普丁16日宣布，今年第75屆紅場閱兵（Red Square Parade）延期舉行。

根據《塔斯社》報導，俄國軍方高層在3月中旬時還認為「閱兵儀式照常舉行，但不開放民眾參與」是一個可行的選項，當時俄國確診人數約有400例。然而，4月15日俄國確診人數已來到2萬4000多例，還有近200人死亡。

根據俄國民間媒體國際文傳電訊社（Interfax）報導，有三個俄國退伍軍人組織聯合簽署一份請願書，要求總統普丁延後遊行日期，「做出一個困難但公正合理的決定」。這份請願書中提到：「這次的閱兵遊行應該要等到疫情不再是個威脅，而能夠保證所有參與者的安全、真正放心慶祝和平的時候再舉辦。」而總統普丁終於在16日的國防會議上，宣布延後閱兵儀式。

▲ 俄國老兵簽屬請願書，要求總統普丁延後舉辦「勝利日」閱兵遊行。（圖／塔斯社）

今年俄國原本邀請包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）在內的各國領袖，共襄盛舉參加這場預計長達一個半小時的第75屆紅場閱兵，其中包含1萬5000名步兵以及最新的導彈發射系統。普丁表示，俄國疫情尚未達到巔峰，還是有非常大的風險，這次的閱兵以及其他原訂同日舉辦的大型活動都要延期。