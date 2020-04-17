台南佳里防疫宣導團前進夜市　運用空拍機及機器人宣導防疫最吸睛

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府市場管理處科長馮秋蓉成員10多人，聯合佳里區長朱雅宏、佳里區鎮山里長陳信祿、忠仁里長楊林錦鴦、消防局佳里分隊暨佳里分局長斯儀仙等人，4月16日晚上前往平等街傳統夜市，辦理新冠肺炎防疫及交通安全等宣導活動。

宣導人員手拿宣導牌，提醒各攤位之間要維持1公尺以上安全距離，攤販業者與民眾均要戴口罩，保持安全社交距離，讓購物變得很放心。在室內用餐，餐桌與餐桌距離維持在1.5公尺以上的安全社交距離，讓用餐安心。



這次宣導活動運用現代科技，結合佳里警、義消操作空拍機及北門高中AI機器人配合防疫宣導，以空拍機夾帶播音器方式，大秀市長黃偉哲「空中防疫」宣導，獲得民眾掌聲：另北門高中AI機器人社團吳佩穎等10位同學，遙控白斑馬造型的機器人前進夜市，透過光源熱感應方式，為逛夜市的民眾提供乾洗手消毒服務，很多佳里鄉親第一次見識到機器人前衛自動噴灑乾洗手酒精液，均感新奇，躍躍欲試，體驗機器人自動手部消毒的新鮮感，引起逛夜市的民眾駐足圍觀，頗能達到吸睛的效果。

佳里區長朱雅宏及佳里分局長斯儀仙，以防疫抗菌藥皂、醫療口罩及口罩布作為有獎徵答，籲請現場逛夜市的市民朋友，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨，若身體不適則在家休息或儘速就醫，關心現場民眾的健康安全。

佳里分局宣導團巡官李晟邦、巡佐許智惠等人以「違停零容忍」的執法重點、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享優良政風的工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

佳里警分局長斯儀仙表示，很感謝市場管理處科長馮秋蓉貫徹市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策及因應武漢肺炎疫情，避免感染的風險，16日晚上率所屬工作人員至平等街傳統夜市，協助夜市攤商攤位擺設及人潮動線規劃，設置入、出口分流單行道管制，請逛夜市民眾進場全程戴口罩，建議外帶，避免試吃，用餐不交談，利用空拍機播放市長黃偉哲提醒民眾勤洗手、戴口罩的宣導錄音帶，現場民眾都能配合人潮分流管制，採購動向順暢有序。

佳里區長朱雅宏表示，很感謝佳里分局員警於疫情期間對於轄區治安、交通及配合執行防疫工作的付出，同時請民眾在防疫期間，社交距離至少保持室內1.5公尺，室外1公尺之距離，無法保持的時候，請一定要戴上口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人，避免引發社區群聚感染，形成防疫破口。

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