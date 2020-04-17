　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南佳里防疫宣導團前進夜市　運用空拍機及機器人宣導防疫最吸睛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府市場管理處科長馮秋蓉成員10多人，聯合佳里區長朱雅宏、佳里區鎮山里長陳信祿、忠仁里長楊林錦鴦、消防局佳里分隊暨佳里分局長斯儀仙等人，4月16日晚上前往平等街傳統夜市，辦理新冠肺炎防疫及交通安全等宣導活動。

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導人員手拿宣導牌，提醒各攤位之間要維持1公尺以上安全距離，攤販業者與民眾均要戴口罩，保持安全社交距離，讓購物變得很放心。在室內用餐，餐桌與餐桌距離維持在1.5公尺以上的安全社交距離，讓用餐安心。

這次宣導活動運用現代科技，結合佳里警、義消操作空拍機及北門高中AI機器人配合防疫宣導，以空拍機夾帶播音器方式，大秀市長黃偉哲「空中防疫」宣導，獲得民眾掌聲：另北門高中AI機器人社團吳佩穎等10位同學，遙控白斑馬造型的機器人前進夜市，透過光源熱感應方式，為逛夜市的民眾提供乾洗手消毒服務，很多佳里鄉親第一次見識到機器人前衛自動噴灑乾洗手酒精液，均感新奇，躍躍欲試，體驗機器人自動手部消毒的新鮮感，引起逛夜市的民眾駐足圍觀，頗能達到吸睛的效果。

佳里區長朱雅宏及佳里分局長斯儀仙，以防疫抗菌藥皂、醫療口罩及口罩布作為有獎徵答，籲請現場逛夜市的市民朋友，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨，若身體不適則在家休息或儘速就醫，關心現場民眾的健康安全。

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局宣導團巡官李晟邦、巡佐許智惠等人以「違停零容忍」的執法重點、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享優良政風的工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

▲台南市佳里區長朱雅宏，結合佳里分局在傳統夜市進行防疫與治安、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局長斯儀仙表示，很感謝市場管理處科長馮秋蓉貫徹市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策及因應武漢肺炎疫情，避免感染的風險，16日晚上率所屬工作人員至平等街傳統夜市，協助夜市攤商攤位擺設及人潮動線規劃，設置入、出口分流單行道管制，請逛夜市民眾進場全程戴口罩，建議外帶，避免試吃，用餐不交談，利用空拍機播放市長黃偉哲提醒民眾勤洗手、戴口罩的宣導錄音帶，現場民眾都能配合人潮分流管制，採購動向順暢有序。

佳里區長朱雅宏表示，很感謝佳里分局員警於疫情期間對於轄區治安、交通及配合執行防疫工作的付出，同時請民眾在防疫期間，社交距離至少保持室內1.5公尺，室外1公尺之距離，無法保持的時候，請一定要戴上口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人，避免引發社區群聚感染，形成防疫破口。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

ET快訊
喝咖啡30分鐘確診！酒店妹被帶出場卻「沒感染人」　陳時中揭原
家庭楷模老公藏「性愛工具」　小三爽讚：一起3P！正宮崩潰
快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票
中華電信iPhone SE來了　0元新機資費曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

感謝防疫人員　桃園觀光旅遊發展協會致贈500個星級便當

鶯歌鳳鳴公二公園「機器人主題」啟用　議員蘇泓欽：改造全新休憩場域

南投集集火車站旁軍史公園　LVT-P5登陸運輸艇「水鴨子」換新妝

彰化超過千人被資遣　勞工處：可申請子女就學補助

秋冬國旅補助　台東創29億觀光效益

台東縣政府攜手公所赴市場宣導人流管制　積極落實防疫工作

公園就是遊樂場！　桃園大溪區埔頂公園開放高空溜索…等設施

防疫總動員　台東縣政府要求公有魚市拍賣場及直銷中心即日全面消毒

企業有愛警民有情　愛爾麗集團捐贈南警160支額溫槍協助防疫

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

感謝防疫人員　桃園觀光旅遊發展協會致贈500個星級便當

鶯歌鳳鳴公二公園「機器人主題」啟用　議員蘇泓欽：改造全新休憩場域

南投集集火車站旁軍史公園　LVT-P5登陸運輸艇「水鴨子」換新妝

彰化超過千人被資遣　勞工處：可申請子女就學補助

秋冬國旅補助　台東創29億觀光效益

台東縣政府攜手公所赴市場宣導人流管制　積極落實防疫工作

公園就是遊樂場！　桃園大溪區埔頂公園開放高空溜索…等設施

防疫總動員　台東縣政府要求公有魚市拍賣場及直銷中心即日全面消毒

企業有愛警民有情　愛爾麗集團捐贈南警160支額溫槍協助防疫

國泰航空關閉美國3機組員基地　裁員286人「乘客量不到平常1％」

百年來首位女園長！劉世芬掌北市動物園　無尾熊延續政策照睡18hr

最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

稻米庫存供全台「連續消費28個月」　蔡英文：有餘裕可援助糧食短缺國家

守護關懷最前線　慈濟贈內政部各式防疫物資

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

館長廣告不實遭罰60萬怒飆王X蛋　柯文哲：罵完了還是要罰

安倍證實：2.8萬現金補貼盡速發放！　盼提高感染者治療費改善醫護待遇

叛軍無差別「大屠殺」！台男受困莫三比克…急求救：拜託幫幫我

PML 春季回歸　《絕地求生》持續推動 PUBG 全球電競賽事

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

一周連2次0確診　漢來牆外點燈「＋0」

鄭文燦規劃　「桃園版」實名制旅遊

魔術假鈔騙很大　駕駛買檳榔換真鈔多家遭殃

鄭文燦轉贈防疫慰勞金800萬給11家醫院

不補助老人健保　民眾多付5千元

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

蛋雞場染禽流感撲殺8624隻蛋雞

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

配合防疫　東管處各景區控管車流人流

雲林縣實行住宿長照機構演練

台南市環保局招考清潔臨時人員300名

林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　供不應求

防疫經濟紓困派駐專人諮詢服務

更多熱門

關鍵字：

台南佳里防疫宣導團前進夜市　運用空拍機及機器人宣導防疫最吸睛

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面