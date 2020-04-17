家長買不到4歲童口罩！　陳時中坦言「的確比較少」：先給幼兒園使用

▲兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0第5期首度開放網購4-8歲小童立體口罩，藥局也維持幼童口罩配送，但仍有家長反應買不到4歲小朋友的口罩，許多家長都擔心要去哪裡買？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，4歲以下口罩的確比較少，都要留給幼兒園直接使用，市面上買到是有困難，會再掌握配送情形。

中央流行疫情指揮中心14日表示，實名制2.0第五期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4-8歲小童立體口罩，民眾一樣透過eMask口罩預購系統預訂。另外因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16(含)歲以下之健保卡才能購買兒童口罩。

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指揮中心說明，試辦小童立體口罩全面網購，尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下。民眾登入eMask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。也建議家長可以儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購。

指揮中心提醒，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。