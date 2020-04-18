衝上NHK推特熱門第一！台灣捐200萬片口罩　日本網友感動灌爆

記者柯沛辰／綜合報導

日本全國47都道府縣宣布進入緊急狀態，口罩依舊數量緊缺。台灣16日捐贈200萬片口罩，一解燃眉之急。日本政府發言人菅義偉17日在記者會上表達感謝，相關報導短短2小時內衝上NHK點閱率第一名，還有不少日本網友感動留言，引發討論。

外交部16日表示，日本疫情嚴峻，包括日本國會友台組織「日華議員懇談會」及不少民間團體在內，都紛紛向我國求助，希望獲得醫療物資援助。我考量台日雙方疫情發展，台灣口罩產能也已穩定提升，因此提供200萬片口罩，強化雙邊合作。

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉17日在例行記者會上表達謝意，強調面對人類共同威脅，相關國家及地區有必要進一步合作。日媒NHK立即報導，台灣今年1月禁止口罩出口，民眾必須限量購買，如今口罩增產，已決定捐助200萬片給日本。

NHK這則報導一出，短短2小時就衝上推特點閱率第一名，在台灣時間晚間10點成為最熱門新聞。其次是安倍發表「緊急事態宣言」，全國進入緊急狀態。直至17日下午2點，捐贈200萬片口罩的報導仍位居排行榜第二。

▲日本NHK報導台灣捐贈200萬片口罩，成為推特新聞熱門第一。（圖／翻攝自NHK）

許多日本網友感動留言，「台灣是日本真正的朋友，謝謝台灣」、「謝謝台灣每個人」、「謝謝，我會告訴孩子：我們總是受到台灣幫助」、「等疫情過去，我一定會去台灣玩的」、「果不其然，台灣總是幫助我們」、「我們銘記在心，一定要報恩」。

還有人說，「台灣或許是世界上最先進的國家」、「台灣防疫表現出色，並以此積極支援各國，我們應該學習」、「我們的IT大臣能不能跟台灣的交換？」、「請安倍大聲感謝台灣」、「日本政府何時恢復與台灣的外交關係？」掀起熱議。

▼日本網友紛紛留言感謝。（圖／翻攝自推特）

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