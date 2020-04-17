巴西新冠患者用高劑量奎寧死亡！張上淳曝國內使用狀況

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際間不斷找尋新冠肺炎治療解方，抗瘧疾藥物「氯奎寧」（chloroquine）也被賦予重望，我國也列入治療指引使用，然而巴西一項實驗卻出現有11名患者接受高劑量的氯奎寧後，在連續第6天時死亡，被宣告終止。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，國內藥物指引曾經諮詢相關專家，使用劑量是比較安全恰當的方式，目前為止沒有發生副作用情況。

外媒報導指出，該研究涉及81名住院患者，其中約半數每天兩次服用450毫克氯奎寧、連續進行5天；其他參與者則被要求10天都服用600毫克的氯奎寧。研究發現，接受高劑量氯奎寧的患者，3天內會出現心律不整狀況；11名患者甚至在治療第6天死亡，使得實驗中進行高劑量的部分喊停，不過還不清楚，這些人是死於新冠病毒或氯奎寧引起的併發症。

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張上淳表示，奎寧類藥物如果病人本身有狀況會引起心臟副作用，相關劑量會有影響。各國嘗試用方式不同，有些國家用高劑量，也有合併其它藥物使用。而我方一開始就有諮詢過本就經常使用該藥的風濕免疫相關專家、藥物動力學專家，也因此，國內使用劑量用比較恰當安全的使用方式；張上淳也提到，國內目前使用沒有發生副作用的情況。