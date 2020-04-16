瘋電影／無聲救援　馬歇馬叟拯救上百位猶太孤兒

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢，不過傑西艾森柏格並沒有把馬歇馬叟的氣質魅力表現出來，雖然劇情節奏掌握順暢，看完卻沒有太大的感動，主要在於馬歇馬叟本人具有一股善良慈悲的氣質，而傑西艾森柏格並沒有展現出來，這大概是最遺憾的地方，儘管傑西也很努力地去學習了馬歇馬叟的默劇表演。

這部電影意義大於商業，原來當年有這號人物馬歇馬叟，不但救了自己，還營救這麼多小朋友，救人一命勝造七星浮屠，在病毒肆虐的現在，更能感受到冒險救人的偉大，親手助人的功德，大過天，心想助人一樣是有力量的，在這個時期，能幫一個是一個，也許是台灣人特別善良，才能得天庇佑吧。

這位馬歇馬叟的故事，對現在的大環境，有鼓勵作用。

片 名：無聲救援

英文片名：Resistance

類 型：戰爭、歷史/傳記、劇情

上映日期：2020-03-27

片 長：02時01分

導 演：強納森賈庫波維茲(Jonathan Jakubowicz)

演 員：傑西艾森柏格(Jesse Eisenber) 、 艾德哈里斯(Ed Harris) 、 克蕾曼絲波西(Clémence Poésy) 、 艾德格拉米雷茲(Edgar Ramirez)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



改編自法國默劇大師馬歇馬叟(Marcel Marceau)(傑西艾森柏格 飾)的真實經歷。二次世界大戰爆發後，擁有猶太血統的馬叟和家人逃往法國中部，馬叟的父親不幸遭到納粹俘虜並送往集中營，之後死於其中。馬叟隨後決定加入地下反抗軍組織，希望拯救猶太兒童免於納粹的迫害……

▲父母雙亡的猶太孤兒，毫無自救能力。

▲馬歇馬叟運用自己默劇逗笑功力，讓孤兒們解除恐懼。

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