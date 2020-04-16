林書豪被網友出征　陳學聖點名陳時中「踹共」

▲林書豪。（圖／CFP）

記者黃巈禾／台北報導

華裔球員林書豪因多次呼籲不該將新冠病毒稱為武漢肺炎，還發起募款活動，引發台灣部分網友不滿。對此，國民黨前立委陳學聖點名，中央疫情指揮中心陳時中要出來說些話。

除了批評美國總統川普不該將新冠肺炎稱為「中國病毒」外，也透過個人基金會發起募款活動，幫助面臨飢餓和失業的人民，並為醫療人員提供幫助，目前以他個人名義捐款前後加起來已經超過新台幣4276萬元，但是他多次呼籲不該稱武漢肺炎，引發部分台灣網友解讀為中國洗白、灌爆臉書，但也有網友為林書豪加油打氣。

對此，陳學聖16日在臉書分享2018年一則新聞，並以「林書豪是毒害？還是反毒有功人士？」為題指出，2018年6月，當時林書豪獲選為我國反毒有功人士，總統蔡英文還親自頒獎給林書豪的經紀人，堪稱現場最吸睛的一幕，時間不過兩年，林書豪在網路上發文談疫情下的心情，卻因未用「武漢肺炎」而稱「新冠病毒」，慘遭網軍圍剿，兩相對照，令人感慨萬千。

而該場頒獎典禮活動中，除了蔡英文、林書豪出席之外，還有前法務部長邱太三、衛福部長陳時中，以及前財政部長許虞哲。

陳學聖指出，「我們蹭林書豪時，他二話不說，以台灣故鄉為榮。現因疫情觀點不同，我們網軍出征，視同寇讎！

如果你是林書豪，你不會心寒嗎？」三位部會首長，現只剩陳時中在位，是當時現場的見證者。

陳學聖更說，陳時中是台灣當前講話最具公信力，最有影響力的公眾人物，「真的很想聽他講講林書豪幾句話！會有嗎？等的到嗎？」