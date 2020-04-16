「台灣邊境守得越來越好！」　陳時中公布數據：康復率勝全球15%

▲0416中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（16）日再度出現零確診，總確診個案仍維持395人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣看起來越來越好，但國際仍相當嚴重，台灣仍不可掉以輕心。他也公布台灣與全球死亡與康復率差異，前者領先國際5個百分點，後者也大勝近15個百分點。

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陳時中表示，這幾天看起來，台灣邊境這條線已經守得越來越好，但國際依然非常嚴重。他回憶，台灣在3月14日與3月17日開始進行嚴格邊境管制，3月14日宣佈下午2點起飛機要做檢疫，3月19日開始把全球提升到第三級，4點以後再搭機者，就要進行居家檢疫。

他提到，3月14日全球確診人數為14萬人，3月17日就提升到18萬人，而不到半個月，在4月3日已經突破百萬人確診，4月15日更到200萬。確診速度快，也讓國際死亡率從4%上升到6.4至6.5%，不過台灣死亡率仍維持1.52%。另外，確診病患康復率，國際整體平均為24.5%，台灣至今已有155例解隔離，以此推算康復率為39.2%。

陳時中提到，以此來看，台灣不管在確診病例或死亡案件，以及康復率，與國際相比都做得很好，但台灣依然不能掉以輕心，因為一旦有發生什麼情況，疫情也可能快速擴展，要持續提高警覺。