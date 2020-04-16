新竹醫師偷腥人妻代價1600萬！老公兒子8個月內「先綁再砍」　只吐回50萬





▲竹縣醫師偷腥人妻付出巨大代價。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹縣羅姓醫師和人妻偷歡曝光後，被對方老公和2個小孩要求簽下2000萬元，之後降為賠償1600萬元，沒想到8個月後又被三人找上門綑綁砍成重傷，於是提告要對方將先前的1600萬交出來，再加碼400萬元精神撫慰金。不過法官認為當初和解書並不包含暴力傷害等行為，最終只判賠50萬。

根據判決書，羅姓醫師控訴先前和魏姓男子因家庭事務產生糾紛，2017年10月，他在新竹縣的診所內被魏姓父子三人捆綁、限制行動自由，還被威脅要棍棒毆打，必須簽下2000萬元本票和解，之後已經償付1600萬元。

羅姓醫師接著指出，魏姓父子三人在2018年6月又找上門來，這次拿刀砍殺他，造成多處受傷，有違先前和解協議，所以提出返還1600萬元，再賠償400萬精神撫慰金，共2000萬元。

法官根據兩造先前和解書內容，並未提及2017年10月魏姓父子三人曾限制羅男行動自由，加上和內文第一條就載明此次賠償是「互相讓步」，因此難判定當初限制行動自由是否包含在和解範圍內。

最終法官認定魏姓三人的確蓄意剝奪羅男行動自由，導致對方身心受創，因此判賠50萬元精神撫慰金。