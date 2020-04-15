無資格限制！日本擬發全國民「1人10萬」現金救經濟

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本公民黨黨魁山口那津男15日向首相安倍晉三提議，發放10萬日幣（約新台幣2.8萬）現金補助給全國民，且不設任何限制，對此，安倍晉三回應，將帶有方向性地深入探討可行性。

根據《日本放送協會》報導，安倍晉三15日上午在官邸與公明黨黨主席山口那津男進行會談，席間，山口提出，新冠肺炎疫情持續擴大，希望安倍政府能夠發放給每位國民「每人10萬日幣」現金，以振興經濟。對此，安倍則表示，會有方向性地討論此提議。

山口會後接受記者採訪時表示，「自從政府宣布進入緊急狀態後，已經廣泛地影響到整個社會與經濟層面」，「我會理解為您（安倍）願意接受我的提議。希望（這筆錢）能盡快送到國民手上，快速地促成這項政策是非常重要的事。」有關於現金補助議題，自民黨幹事長俊博14日曾向政府提出，制定一定標準，並發放符合資格的國民每人10萬日幣，沒想到15日在野黨的山口就要求一視同仁，以「全國民」為對象發放。

另一方面，安倍晉三14日參加眾議院本會議時遭到在野黨質疑，在宣布進入緊急狀態等防疫相關措施上「動作太慢」，發放布口罩的政策更是浪費納稅人的錢。但安倍晉三竟回應，「我認為發放布口罩的措施非常合理。」他更提到，「就客觀事實而言，說我們（的防疫措施）比其他國家慢，實在有失公允。」