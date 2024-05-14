三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

▲三重滅門案，張嫌收押禁見。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北市三重區24歲張姓女婿，先後殺死69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子、3歲陳姓繼子等3人，13日晚間裁定羈押禁見。根據了解，張姓女婿張泓毅無業，曾透露在外積欠上千萬債務，又不滿在酒店上班的妻子劈腿，甚至還說妻子曾透露壓力大不想活，自稱動手是幫她解脫。

新北地院法官認為，張男犯罪嫌疑重大，並有逃亡、偽造以及湮滅證據之事實，以及有重罪而有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，反覆實施同一犯行之事實，而有羈押的必要，且禁止接見通信。

根據《自由時報》報導，張泓毅曾透露，會動手殺妻是因為不滿妻子在酒店上班劈腿，還曾抱怨壓力大不想活，自認「動手是讓她解脫」；至於殺害岳母是因為40萬債務，岳母最近時常跟他催討外還挖苦、碎念。殺害繼子則是因為獨留繼子一人也不能活，才下毒手。

不過這些話聽在專案小組裡，認為張泓毅無業都靠在酒店上班的妻子，說這些話懷疑是為了脫罪，認為張泓毅殺人犯意、動機牽強，將持續追查。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995