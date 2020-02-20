婦罹乳癌零期…誤信密醫4個月「貼藥膏、喝藥水」　慘變末期哭了：我不想死

▲姚婦罹患乳癌零期誤信偏方，致使病情惡化。（示意圖／達志影像）

記者莊智勝／台北報導

台北市60歲的姚姓婦人罹患乳癌零期，但卻未尋求正規醫療，反而聽信友人介紹前往「明旺經絡調整中心」求診，並支付8萬元醫藥費購買藥水、藥膏，未料4個多月過後病況仍未能好轉，姚婦再度前往台大醫院看診時，才知乳癌已經惡化為第四期，急忙報案並向警方哭喊「我不想死……！」法院審理後，發現負責人陳男、以及助理陳女均未領有醫師證書，卻擅自執行醫療業務，考量事後2人已與姚婦達成和解，因此判處2人各有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年。

判決書指出，姚婦104年12月前往醫院檢查，確診罹患乳癌零期，但姚婦卻聽信友人建議，前往「明旺經絡調整中心」向負責人陳男求診。陳男以手按壓姚婦患部後，誆稱有專門治療癌症的藥物與藥膏，藥水每瓶600元，需每天早中晚服用，藥膏則是一帖600元，每天敷4次，保證2個月後就能痊癒。

姚婦聞言後喜出望外，立即掏錢買下藥水、藥膏，但到了105年4月，姚婦卻發現支付了8萬多元的醫藥費後，乳癌卻不見好轉，患部的不適感反而日漸加劇，經前往台大醫院看診後，這才發現原本零期的乳癌竟然已經惡化成第四期，姚婦瞬間備感死亡恐懼，立即向警方報案並提出告訴。

台北地院法官審酌，2人事後坦然認罪，坦承自己是一時失慮才會觸法，犯後深表悔悟，以40萬元為代價與姚婦達成和解，並以履行完畢，因此各判有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣3000元折算1日，緩刑3年。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。