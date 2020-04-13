2020「首虎」副省長張志南任內遭查　福建省29年仕途終止

▲福建省副省長張志南遭中紀委國監委調查。（圖／翻攝大眾日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國家監委網站昨（12日）晚間突然發布消息指，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。張志南11日曾出席福建省工作視訊會議，隔日便傳出落馬消息，令外界震驚。據悉，張志男從地方到省府工作，未曾離開過福建，前省長蘇樹林落馬時，一度被認為是接任省長人選之一。

▲張志南替中國赴菲律賓醫療專家組送行。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，張志南是今年首個由中央紀委通報接受審查調查的「老虎」，也是十九大以來福建省首名落馬的省部級幹部。被查之前，分管應急管理和醫保的張志南多次出現在公開場合，曝光度相當高。

福建省泉州市欣佳酒店「3·7」房屋坍塌事故發生後，張志南曾親臨事故現場，並與國務院安委辦副主任付建華及住建部副部長易軍率領的應急部與住建部聯合工作組，一同視察救援情況。中國赴菲律賓抗疫醫療專家組5日從福州啟程前，張志南也親自替隊伍送行。

▲福建省前省長蘇樹林。（圖／翻攝自中新網）

有消息指出，張志南在福建擔任副省長長達12年，一度有機會繼續晉升，不過，近年關於張志南會出事的傳言也不少。據悉，張志南同時擁有「作家」身份，筆名為藍智。他在2005年加入中國作家協會，著作有長篇小說《農民知己鄧子恢》，散文《那路那人》、《就戀這把土》、《熱情與理性》等。

據公開資料顯示，張志南出生於1960年，福建龍岩人。自1991年3月擔任福建省上杭縣縣長以來，張志南一直在福建省工作，歷任福建省三明市委常委、副市長，福建省政府副秘書長，福建省發改委主任等職。2008年1月，張志南任福建省副省長，2011年11月躋身福建省委常委。2018年1月在省十三屆人大一次會議上，張志南繼續當選為省政府副省長。

