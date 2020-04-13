防群聚！市政也遠端　竹市府近5百員工演練「居家辦公」　

▲竹市府啟動居家辦公試辦，近五百人遠端處理公務市政不打折。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為讓防疫工作更完善，並預防群聚感染，新竹市政府於13日起開始試辦為期一周的居家辦公，府內各處共473名開始演練居家辦公，參與居家辦公之同仁可透過家中電腦系統設定，遠端連線進入市府公務系統處理相關業務及電子公文，市長林智堅也在居家辦公首日與同仁進行視訊會議，盼透過演練透讓同仁們儘速熟悉居家辦公模式，讓疫情對市政影響降到最低，市政服務不打折。

▲本次演練市府各處依照業務屬性及為民服務效能特性，共提報計473名參與居家辦公人員，投入公務網路系統測試工作。

林智堅市長說，防疫期間，新竹市政府以市政工作穩定運作、同仁健康安全維護為原則，啟動一連串防疫整備，除啟動民眾戶外洽公流程，異地辦公整備工作外，今日也啟動居家辦公演練，減少辦公室室內群聚可能，同時也讓團隊提早熟悉居家辦公所需的軟硬體整備，為疫情可能需求預先做好準備。

人事處童金水處長表示，COVID-19疫情嚴峻，市府配合中央疫情指揮中心指示，規劃居家辦公應變措施，於4月13日起進行演練，參與居家辦公之同仁可透過家中電腦系統設定，遠端連線進入市府公務系統處理相關業務及電子公文，希望透過試辦讓同仁們能儘速熟悉居家辦公。

本次演練市府各處依照業務屬性及為民服務效能特性，共提報計473名參與居家辦公人員，投入公務網路系統測試工作。透過本次試辦，通盤評估資安及系統穩定性、各業務屬性的辦公模式及對公務影響等，蒐集各單位主管意見做滾動式檢討修正，提早做好整備工作。

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