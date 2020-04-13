哈爾濱新增7例本土…「近千人出現發熱症狀」！官方喊話：個別省份注意了





▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省衛健委13日通報，12日0-24時，黑龍江省新增境外輸入確診病例49例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例27例），均為中國籍；新增境外輸入無症狀感染者8例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。此外，哈爾濱市新增本土確診病例7例。

截至4月12日24時，哈爾濱市累計報告本地確診病例493例，現有確診病例11例，現有無症狀感染者7例。當日，發熱門診診療人數960人。累計追蹤到密切接觸者16664人，尚有275人正在接受醫學觀察。

12日0-24時，黑龍江省新增境外輸入無症狀感染者8例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，其中：黑龍江省2例、廣東省2例、浙江省2例、河北省1例、江蘇省1例。12日24時，現有境外輸入無症狀感染者118例，其中：黑龍江省41例，其他省份77例。

4月12日0-24時，廣東也新增本土確診病例3例，為廣州報告（通過主動排查發現，其中境外輸入關聯2例，湖北輸入1例）。新增無症狀感染者31例，分別為廣州報告29例、深圳報告1例、佛山報告1例（均通過入境口岸、主動排查發現）。

此前，大陸國家衛生健康委新聞發言人米鋒12日在記者會上透露，近幾日，個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，不扎堆少聚集；各地須進一步加強監測，及早發現病例，做好重點場所、重點單位、重點人群的防控工作，將疫情風險降到最低。

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