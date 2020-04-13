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OPPO Enco W31粉餅耳機上手玩　甜美少女的口袋新配件

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Enco W31。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO Enco W31耳機充電殼外型就像是粉餅盒一樣小巧。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO日前才宣布，即將於4/22開賣OPPO Enco W31耳機，這款耳機最大的亮點，就在於它像是粉餅一樣的外觀設計；《ETtoday新聞雲》記者也取得了這款耳機進行實測，在開啟耳機充電殼的那瞬間，就聞到了一股淡淡的蘋果香味，就是要從裡到外都要抓住少女們的心。

在盒裝當中，除了Enco W31耳機本身外，還附有Type-A轉Type-C充電線、使用說明書，以及S與L尺寸的耳塞套供使用者選擇、替換，M尺寸的耳塞套出廠時已安裝在耳機上。

▼OPPO Enco W31所附的S與L尺寸的替換耳機套上也都有一股淡淡的蘋果香味。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Enco W31。（圖／記者邱倢芯攝）

打開耳機充電殼，當中的配置有左右各一只耳機，中央下方為充電顯示燈與配對重置鈕。這款耳機並不只能與OPPO自家耳機配對，亦可與iPhone及他廠安卓手機進行配對。

▲▼OPPO Enco W31。（圖／記者邱倢芯攝）

▲左右耳機上方的觸控區（紅圈處），可讓使用者快速換曲或切換音效。（圖／記者邱倢芯攝）

Enco W31左右兩邊耳機上方都各有一塊觸控區（上圖紅圈處），聽音樂、看影片時，只要快速點擊右邊耳機觸控區兩下，就可以快速換歌、換下一部影片；而若是快速點擊左邊耳機觸控區兩下，則可切換「動感」、「均衡」兩種模式，「動感模式」會增強音樂低音效果。

另外，記者在實測時也發現，如果快速點擊耳機觸控區（不論左右）三下，那麼將會自動喚醒手機內建的語音助理（Siri或Google助理）。

配戴耳機時，如果有來電或是通訊軟體語音撥入時，也可以透過點擊耳機觸控區（不論左右）兩下來接聽電話，當通話結束時，一樣可以快速點擊耳機觸控區兩下來掛斷電話。

Enco W31雖然採用的是入耳式的設計，不過配戴起來並不會感到不適，或者是有特別的異物感，喜歡長時間配戴耳機聽音樂的使用者，可以不用擔心不適感的問題。

▼配戴OPPO Enco W31耳機時，並不會有特別異物感。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Enco W31。（圖／記者邱倢芯攝）

不過要注意的是，這款耳機並非採用主動降噪功能而是AI降噪，也就是如果耳機會在你使用的過程中辨別環境噪音，如果環境音過吵耳機就會進一步的降低周圍環境音的干擾。

另外，OPPO Enco W31亦可與電腦進行配對使用，當你需要一邊使用電腦，一邊聽音樂時，視線與雙手就可以不用一直在手機和電腦間轉換，只要將耳機連上電腦，就可以在同一個設備上完成所有事情。

▼OPPO Enco W31可與電腦進行配對。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Enco W31。（圖／記者邱倢芯攝）

當然，Enco W31與電腦連動時，一樣可以透過快速點擊耳機觸控區來換曲、接聽通訊軟體語音來電、轉換音效模式，或者是喚醒電腦的語音助理。

整體來說，OPPO Enco W31的體驗上相當不錯，記者使用耳機進行語音通話時，過程當中並不會有延遲，或是有對方聽不清楚的狀況；不過比較可惜的是，耳機的觸控區並沒有將調整音量的功能放入，因此在聽音樂時，仍只能透過手機來調整音樂的大小聲。且僅支援有線充電，並沒有放入無線充電功能。

但是OPPO Enco W31的定價僅有1,899元，這樣的價格算是佛心，且是相當值得入手的一款耳機。

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