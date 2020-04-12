酒店妹撞斃晨運婦…現身殯儀館「微鞠躬致歉」！辯吃燒酒雞+安眠藥：我記憶空白

▲穆婦遺體12日相驗，官女（背對、長髮者）在母親的陪同下前往殯儀館，向家屬微微鞠躬致歉。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／台南報導

台南市一名官姓酒店女子（23歲）11日凌晨接完私檯後醉醺醺駕車外出，不料行經海安路一段、尊王路口處時，撞上出門晨運的穆姓婦人（55歲），導致穆婦重傷慘死。警方經調查，發現死者穆婦是教會的虔誠志工，家屬12日前往殯儀館相驗，神情相當哀慟；肇事的官女也在母親與警方的陪同下到場，微微鞠躬向家屬致歉。

據悉，官女日前才剛被一名酒店經紀相中，並準備簽下合作條約，豈料受到新冠肺炎疫情影響，全台酒店、舞廳被迫暫時停業，官女為了生計，只好背著經紀悄悄接私檯；11日凌晨4時許，剛工作完的官女駕駛白色馬三外出，沿著海安路一段由南往北行駛，不料卻在尊王路口處撞上了走在機車慢車道的穆姓婦人。

▲官女駕駛白色馬三撞上外出晨運的穆婦。（圖／記者洪正達翻攝）

官女在肇事後第一時間並未停下查看，而是肇逃、加速離開現場，過彎時還失控衝上人行道，將阻車柱撞斷、猛力撞上轉角店家，還一度倒車逃離、波及路邊停放2部轎車，最終因右側車輪飛出，才在友愛市場附近停下，遭到警方逮捕。

警方當下打開車門時，官女身上酒氣沖天，且車內還有濃濃毒品味，警方因此懷疑官女可能是酒醉、吸毒後還駕車；經過送醫抽血檢測，官女的酒測值逾0.5毫克，明顯已經超標；而她是否有吸毒，還有待深入釐清。

誇張的是，官女第一時間坐上救護車時，神情還一派輕鬆，甚至低頭滑手機，還上臉書打卡，「搞一個大陣仗」，直到她被送往醫院後，才「突然醒轉」，並疑似出現記憶斷片，不斷傻問旁人「這裡是哪裡？我怎麼會在這裡？」對於自己肇事撞死人渾然不知。

▲官女上救護車時還在滑手機、上臉書打卡。（圖／記者洪正達翻攝）

警方調查，遭撞斃的穆姓婦人因身上並未攜帶證件，因此第一時間警方也難知其身分，只好拿著照片四處尋人，這才終於得知穆婦是在附近教會服務的虔誠志工，事發當下疑似是外出晨運，沒想到竟會魂斷官女輪下。

穆婦家屬12日前往殯儀館相驗，眼眶泛紅不斷流淚，神情哀痛萬分；肇事的官女也在母親與警方的陪同下到場，並對著家屬微微鞠躬致歉。對於案情細節，官女三緘其口，不願說明自己當時為何會駕車外出，還辯稱自己沒有喝酒，是吃了燒酒雞，隨後又服用了安眠藥，腦袋一片空白，根本記不得發生什麼事，等到她有意識時，已經在醫院。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼官女辯稱自己吃了燒酒家和安眠藥，對於事發當下的記憶一片空白。（圖／翻攝臉書、記者洪正達翻攝）