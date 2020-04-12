中國隱瞞病例？　陸專家「超專業回應」戳破盲點：藏不住的

▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫情有沒有全球二次爆發的可能性？中國病例數相對較少是因有隱藏病例？據《人民日報》報導，11日，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏對熱點問題進行了解答。他認為，新冠疫情在全球二次爆發的風險是存在的。

中國病例數相對較少是因有隱藏病例？

張文宏認為，傳染病有個特點，病例藏不住，「國外有很多媒體說中國的病例數這麼少、上海這麼少，有沒有把病人給藏著掖著？上海2月9日開始復工，現在復工都2個月了，如果藏了很多病例在那裡，很簡單，我今天接受採訪談話就不敢不戴口罩。如果藏著掖著很多病例，武漢敢打開嗎？不可能的。」

新冠疫情還有全球二次爆發的可能性嗎？

張文宏表示，新冠疫情在全球二次爆發的風險是存在的，「我們到了夏天，南半球就是冬天，病毒會互相輸送，疫情可能還是中斷不了；不過，按中國目前的公共衛生體系建設來看，我們是有能力進行防控的。」

▲張文宏。（圖／翻攝自微博）

連假出行是否是明智選擇？

張文宏指出，個人覺得非常矛盾，所有人都希望熱鬧一下、啟動經濟，但也擔心人群聚集導致疫情擴散；連假最好的活動是室外旅遊為主，人多的時候要戴口罩，吃飯的時候不妨「自帶便當」。

他表示，旅遊過程中養成良好的飲食習慣，「在這種情況下，我覺得旅遊是可以啟動的。」

大陸疫情還會出現反復嗎？

張文宏認為，傳染病要終止傳播，是很容易控制的，「我之前預測的最好的情況發生了，那就是大陸疫情完全得到了控制，但我的預測也有錯誤，因為最糟糕的情況也發生了，疫情正在全世界蔓延，而且沒有得到控制；現在處於非常複雜的局面，複雜到很難去判斷國際上什麼時候結束，很難判斷國際上的疫情對中國會有什麼影響；因此，國內的疫情防控好，不代表沒有風險，風險就是輸入，輸入有時候會是很隱蔽的，如果管控不好就會有問題。」

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