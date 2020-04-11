酒店女公關不會回溯性追查個人行為　陳時中：止於發病前2週

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部30多歲女性有輕微發燒、流鼻水，8日確診新冠肺炎（案379），傳出其身份為酒店女公關，指揮中心也勒令全國酒店舞廳即起全面停業，今（11）日再度增加匡列接觸者6人，全都是3/23至4/3上班日曾接觸過的客人，衛生單位將進一步調查採驗。陳時中強調，不會回溯性追查個人行為，但發病前兩週一定會追。

莊人祥10日表示，案379目前匡列77名接觸者，已採檢5位，3位陰性，分別為2名家人及1名職場接觸者；另有2位仍在檢驗中。增加匡列的以職場接觸者居多，45人中有25人需居家隔離、20人自主健康管理，載過案379的計程車司機，也成匡列對象，但因個案搭車時都有戴口罩，司機只需自主健康管理。

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指揮中心目前仍持續針對可掌握的客人、工作人員進行疫調，至於無法掌握的相關人等，也與內政部警政署合作瞭解。

指揮中心8日公佈的疫調指出，案379無業，先生1月曾出中國大陸廣東工作、她在2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，但當天晚上，就被爆出身份。

指揮官陳時中表示，個案8日的確自述無業，但因疫調人員不相信該說法，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。今日記者會上被問到是否會就此開罰？他表示，一般在應訊時，也不會因講錯一次就直接罰，還要請相關法規行政人員再行研究。

▲今日新增確診3個案。（圖／王譯萱製作）



▲截至4月11日為止，全台確診數達385人。（圖／王譯萱製作）