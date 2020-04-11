一量額溫32.8°C！醫「失溫進賣場」…驚曝2大隱憂：防疫不該流於形式

▲為了防疫需要，進入許多場所都要先量體溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為防堵新冠肺炎，除了醫院、學校及公家機關外，許多賣場、銀行都實施先量體溫的防疫措施。醫師陳俊仁卻透露，前幾天天氣頗冷，竟被門外量測體溫的大哥告知「額溫32.8°C」請他戴口罩進去，誤差值過大的結果，恐導致發燒患者量不出來，認為將發燒作為能否進入賣場或大眾運輸工具的定義，「我覺得意義不大」。

陳俊仁醫師在粉專《小兒感染氣喘專科陳俊仁醫師》指出，近日至賣場及銀行辦事，發現都要量測體溫、戴口罩才可進入，能體諒基層員工的辛勞，要站在外面吹風、曬太陽進行防疫，「偏偏前幾天天氣蠻冷的，我聽到大哥告訴我額溫32.8°C，請我戴口罩進去，基於我的醫療專業，心裡在想額溫32.8°C應該是失溫，病人應該要急救了還是死掉了，可是我還是好好的啊！」

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陳俊仁指出，很多員工領到一支額溫槍，也不管他會不會用就上路了，面對額溫槍缺貨潮，很多地方用的是工業用測溫槍，導致體溫誤差更高，「如果我的體溫可以量成32.8°C，發燒的病人，應該也會量不出來，這樣的措施感覺是沒有意義的。」

▲醫師憂心有發燒患者為了通過量測體溫這關，會服用退燒藥。（圖／pixabay）

陳俊仁進一步指出，加上現在感冒成藥或是止痛退燒藥容易取得，若真有想隱蔽發燒、外出辦事的人，也很容易達成。他透露，新冠肺炎很多無症狀感染，甚至有研究發現這些人傳染力更高，因此以發燒決定能否進入賣場或搭乘大眾運輸工具，他認為意義不大。

隨著疫情的發展，已有許多場所要求民眾戴口罩才能進入，陳俊仁說，很多家長很煩惱，因為小小孩的口罩太難買，再加上1歲以下兒童無法自行移除臉上的口罩，恐增加窒息風險。他也呼籲，若幼兒無法好好戴著口罩，只要大人戴口罩、保持社交距離，即可降低幼兒被感染機率，還要注意別讓幼兒手亂摸、沒洗手就接觸口鼻即可。

陳俊仁認為，防疫不應該流於形式，也不應該強人所難，面對被測出超低體溫，他無奈地說，「要人家拿著槍上戰場，也要訓練一下吧？」