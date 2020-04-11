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北韓死亡瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」：比25年前大飢荒還嚴重

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▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

▲金正恩疑似是為了保持和中國的關係，才持續隱瞞疫情。（圖／翻攝朝中社）

記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，而北韓至今卻仍堅稱「零確診」，北韓領導人金正恩甚至還照常舉行軍事演習，簡直就像活在平行時空，讓人不敢置信。一名脫北者在為北韓人權調查委員會撰寫的文章中提到，他認為北韓目前感染新冠肺炎的人數其實早就多得「超乎想像」，有可能已經追上20多年前死於大飢荒「苦難的行軍」的人數。事實上，先前就有消息人士爆料，駐守北韓與中國邊境的北韓人民軍部隊已有上百人疑似因感染新冠病毒死亡，情況嚴重到人民軍多次暫停訓練。

根據這名金姓脫北者在為北韓人權調查委員會（The Committee for Human Rights in North Korea ）撰寫的文章上寫道，北韓的疫情一定比想像中的還要嚴重。他表示，北韓的醫療體系脆弱，且長期以來北韓人民一直飽受慢性營養不良、健康狀況不佳和免疫力低下等困擾，因此一旦被新冠肺炎入侵，那麼北韓所受到的威脅絕對比其他大部分的國家還要嚴重。

▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

▲金正恩親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練，一旁的幹部都戴上了口罩。（圖／翻攝朝中社）

這名脫北者說，1994年至1998年期間，北韓曾歷經了一場史無前例的大飢荒，官方更將該次大飢荒取名為「苦難的行軍」，雖然北韓不肯公布確切死亡人數，但外界預估，在此次大饑荒中死亡的人數可能有高達300萬。他表示，「苦難的行軍」時他正在平壤，當時飽受糧食短缺之苦，他更不諱言，北韓此次因新冠肺炎病逝的人可能直逼當初「苦難的行軍」的死亡人數，到達300萬人。

對於金正恩遲遲不可坦承國內疫情，這名脫北者分析可能有三大原因，一是北韓在國際制裁下十分依賴中國援助，因此必須保持與中國的關係，避免因新冠肺炎讓中國難堪；二是他必須像父親金正日隱瞞大飢荒的情況一樣，隱瞞實際的疫情才能繼續過著奢華的生活，因為只要人民知道他們缺乏適當的檢查與治療，就有可能會背叛他；三則是金正恩希望繼續透過核武試驗激怒美國。

另一方面，《讀賣新聞》日前引述消息人士，北韓部署於中國邊境的人民軍部隊自2月底以來，已經有超過100人疑似因感染新冠肺炎死亡，事態更是嚴重到好幾度暫停訓練。南韓國家情報院在3月3日提出的報告指出，北韓早在1月29日就已經全面封鎖朝中邊境。消息人士透露，其實當時朝中國境就已經出現感染案例，現在更是蔓延至北韓國內。

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