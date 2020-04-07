下波五一連假人潮恐湧入百貨！　醫嘆：還要提心吊膽幾個14天？





▲連假大批遊客湧入墾丁大街，不過在國家級警報發佈後，人潮遽減。（圖／記者吳奕靖攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

清明連假期間各地觀光景點湧入人潮，指揮中心緊急宣布國家級警報，要求民眾戴上口罩，人與人之間保持安全距離，以免造成群聚感染。中山醫大兒童急診科主任謝宗學在臉書上表示，「對於人潮、人流的管制應該更加嚴格和全面，現在限制景點，後來會不會變成湧入百貨公司和賣場？」

中山醫大兒童急診科主任謝宗學在個人粉專上發文指出，日本為了讓東奧順利舉行，「沒有積極防疫，甚至蓋牌裝做事情不嚴重，終究終究嚐到更大的經濟利益損失」，希望台灣可以引以為鑒，防疫和經濟利益分別在天秤的兩端，偏重一端，另一端就會受傷，「防疫做不好，結局不光是天秤傾斜而已，是整個天秤都會壞掉！」

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▲清明連假的後遺症還不知道能否完全治癒，接著還有勞動節連假。（本文已獲授權，圖／翻攝自Dr. E 小兒急診室日誌）

除了清明連假之外，之後還有五一勞動節連假，謝宗學憂心，「若不下定決心控管，我們還要面對幾個提心吊膽的14天觀察期？」網友留言表示，「疫情如果大爆發，縱使賺了錢也沒有命花」、「安倍總理講話我們這裡已經沒什麼人再聽信了！他再不果斷會害死更多人」。

日本首相安倍晉三7日晚間發布「緊急事態宣言」，針對東京、大阪等7個都府縣實施，預計8日起生效，為期1個月。他強調，此舉並非外國的封城，而是「極力減少人與人的接觸」，遏止新冠肺炎疫情擴散，醫療體系崩潰。